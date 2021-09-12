Yerli aşı TURKOVAC ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli aşı çalışmalarında son durumu aktardı

Koronavirüs pandemisine karşı Türkiye tarafından geliştirilen yerli ve milli koronavirüs aşımız TURKOVAC'ta sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da yürütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile mutabakata vardıklarını açıkladı.
Kırgızistan'daki temaslarının ardından yurda dönen Oktay, yerli Kovid-19 aşısı konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Oktay, yerli aşı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da yürütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile mutabakata varıldığını söyledi.