Doç. Dr. İlker Kiriş, varisleri olan hastaların yakınmalarını azaltacak 4 süper gıda önerisinde bulunuyor.

Zencefil: Eski çağlardan bu yana varisler ve toplardamar hastalıkları için kullanılmaktadır. Kan dolaşımını iyileştirir ve pıhtı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Zencefil özü, varis ağrılarını azaltır.

Brokoli: Bağ dokusunu güçlendirdiği için varisleriniz için yararlıdır. Magnezyum içeriği ile kan dolaşımını destekler. E vitamini içerdiği için toplardamarlarda pıhtı oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olur. İdeal kilonuzu koruyarak varis gelişme riskinizi azaltmaya yardımcıdır.

Yaban mersini: İçeriğindeki antosiyanin, damar duvarında hasar görmüş protein yapıların onarılmasını sağlayabilir. Tannin maddesi bacaklarda toplardamar dışına kan sızıntısını önleyerek yangısal reaksiyonları azaltır. Böylece bacak ağrısı ve yanma hissi gibi yakınmalarda azalma hissedilir.

Portakal: Turunçgil ailesindeki meyvelerde bulunan diosmin ve hesperidin gibi doğal bileşikler toplardamarlarda mikro dolaşımı iyileştirmeye yangısal reaksiyonları ve varis yakınmalarını azaltmaya yardımcıdır.