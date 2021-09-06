Antikanserojen özelliğe sahip! Zayıflatıyor şeker hastalarına iyi geliyor Afyonkarahisar'da amarant hasadı başladı

Afyonkarahisar'da amarant bitkisinin ilk deneme ekimi Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyünde yapıldı. Cengiz Aşkın'ın yaklaşık 300 dönümlük araziye ektiği bitkinin hasadı biçerdöverle yapıldı.
Bitkinin tohumlarından arta kalan yapraklar çay olarak tüketilirken, sapları ise hayvan küspesi olarak değerlendiriliyor. Ürünün hasadına katılan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, bitkide antikanserojen olan 'skualen' maddesinin yüksek düzeyde olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Okumuş, "Amarant, bilinen en önemli antikanserojen maddelerden olan skualen maddesini yüksek oranda içermektedir. Köpek balığı yağı yüzde 1 oranında, amarant yüzde 8 oranında skualen içeriyor. Bu özelliğiyle de çok çok önemli" dedi.