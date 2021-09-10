Zübeyir Dalmış: "Microblading ve ipek kirpik uygulamaları ile mucizevi değişimler"

Zübeyir Dalmış, "Yüz ifadelerine anlam kazandıran kaş ve gözler, tarihi boyunca insan bedeninin en dikkat çeken bölümleri olmuştur. Kozmetikte de bu yüzden en çok kaş ve gözle alakalı ürünlerde sürekli inovasyonlar yapılmaktadır. Kaş ve kirpikler, yüz estetiğinde yüzdelik dilime vurduğunuzda estetiğinin %50sini oluşturur. Çağımızda kendi cildine ve kendi bedenine değer veren her birey de özellikle kaş ve kirpiği üzerinde güzel dokunuşları istemektedir. Kozmetikte de özellikle merdiven altı çalışan işletmelerin ürettiği zararlı kozmetik ürünler cildine, yüzüne ve kendine değer veren kişileri daha farklı yöntemlere sevk etmiştir." diyerek bu farklı yöntemlerden Microblading ve İpek Kirpik hakkındaki merak edilen sorulara açıklamalarda bulundu.

Uzm. estetisyen Zübeyir Dalmış, zamanla kaşların ve kirpiklerin formunu kaybetmesi, iklim koşulları vs. gibi sebeplerden dolayı, insanların Microblading ve İpek kirpiğe ilgi gösterdiğini ifade etti.

İŞİN EHLİ ÖNEMLİ

Uzm. estetisyen Zübeyir Dalmış, "Uygulamayı yapacak olan uzmanın yeterli ve doğru eğitim alması, kullanılan malzemede kalitenin tercih edilmesi, yapılacak uygulamaların en iyiyi yakalamada önemlidir." şeklindeki sözleri ile uygulamanın başarılı olması için gerekenleri özellikle vurguladı.

EN GÖZDE TEKNİK MİCROBLADİNG

Öncelikle microblading yöntemiyle bütün vuruşların doğal gözüktüğünü ifade eden Uzm. estetisyen Zübeyir Dalmış, kaş görünümünü geliştirmek isteyen herkes için ideal olduğunu belirtti. Uzman Estetisyen aynı zamanda, "Microblading yönteminde de geleneksel kalıcı makyaj kıl tekniklerinde olduğu gibi yapılacak uygulamanın kalıcı olduğunu bilmelisiniz." diyerek bu noktada Microblading uygulaması yaptıracak kişilere uygulamayı ayrıntılarıyla anlatıyor. Zübeyir Dalmış, bu uygulamanın geleneksel kalıcı makyaj kıl tekniklerine oranla yarı kalıcı olduğunu da her fırsatta ifade ediyor. Zübeyir Dalmış, "Microblading; özel olarak geliştirilmiş kalem ve çoklu iğneleri ile pigmentlerin epidermise yerleştirilmesiyle yapılan kaş tasarım sanatıdır.Ayrıca yüzeye yakın yerleştirilen renkler daha net ve ince gözükür. Bu uygulamayı ister ilk defa ister daha önce yaptırmış olun, uygulama öncesinde kaş tasarımı çok önemlidir. Ortalama bir sene kalıcı bir işlem olacağı için, nasıl bir kaş görünümüne sahip olacağını kesinlikle bilmeniz gerekir" dedi.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, "Uygulama aşamalarında önemli olan, işlem öncesi tasarım çalışmalarında hassasiyetle yaklaşan, hijyene önem veren ve konusunda uzman merkezlerden hizmet alınmasıdır Yine uygulama yapılırken yüzün şeklinin dikkate alınmaması ve kaşın doğal görünümünden farklı tasarımların yapılmasının çok sakıncalı olduğu unutulmamalıdır." şeklindeki sözleri ile uygulamada önemli olan püf noktalarını belirten Uzm. estetisyen Zübeyir Dalmış günümüzde Microblading uygulamasını kadın-erkek her bireyin tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

GÖZDEKİ YELPAZE: İPEK KİRPİK!

Çoğu zaman kirpiklerinin hacimli ve dolgun görünmesini isteyen kadınlar bu konuda rimeli kurtarıcı görsede gelişen teknolojiyle, yerini takma kirpikler ve ipek kirpik uygulamasına bırakmıştır. Saf ipekten üretilen ipek kirpikler, sentetik kirpiklere nazaran daha estetik ve daha esnek bir dokuya sahiptir. Uzm. estetisyen Zübeyir Dalmış, ipek kirpik uygulaması; rimel ve çalışma koşullarıyla yıpranan ve dökülen kirpiklerin muhteşem bir dönüşümü oluyor dedi. İpek kirpikler gerçek kirpiklere tek tek özel yapıştırıcısıyla yapıştırıldığı için görünüm olarak doğallığı yakalıyorsunuz diyen Uzm. estetisyen Zübeyir Dalmış, bu sayede rimel kullanmanın da tarihe karışacağını ifade etti. Tahmini 1 saat süren uygulamada kullanılan medikal yapıştırıcı gerçekleşmesi muhtemel alerjik reaksiyonları önleyeceğinden en hassas göz çevresinde dahi uygulanabilir. İpek kirpik uygulamasıyla 3hafta ile 6ay arasında kullanım sağlanmakta olup uzun zamanlı kullanmak isteyenlerin bakım yaptırması gerektiğin önemle vurgulayan Uzm. Estetisyen Zübeyir Dalmış bakım yapılmadığı takdirde uygulamanın başarısız olma ihtimalinden de bahsetti. İpek kirpik uygulamasıyla rimelsiz göz makyajı yapmanın rahatlığına erecek olan kadınlar aynı zamanda bu şekilde kozmetik ürünlerin kirpikleri yıpratma etkisinden de kurtulmuş olacaklarını vurgulayan Zübeyir Dalmış kliniğinde bu hizmeti özenle bizzat verdiğini de duyurdu.