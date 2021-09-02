Uzmanlar, kadınlarda sık rastlanan hastalık belirtilerini açıklıyor! Kanserin altından kalkın

YORGUNLUK SÜREKLİYSE

Her ne kadar dinlenseniz ya da düzenli olarak uyusanız da kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız, bir uzmana başvurmakta yarar vardır. Çünkü vücudun verdiği bu tip yorgunluk belirtileri birçok kanserin ilk belirtileri olabilir.