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    Uzmanlar, kadınlarda sık rastlanan hastalık belirtilerini açıklıyor! Kanserin altından kalkın

    Söz konusu kadınlar olduğunda birçok belirti, bazı kadın hastalıklarına işaret edebiliyor. Özellikle de günlük hayatın yoğunluğu içinde gözden kaçırılan bu belirtiler, çoğu zaman önemsenmese de ciddi bir hastalığın habercisi olabiliyor. Doç. Dr. Fatma Şen, kadınlarda görülen 6 kanser belirtisini şöyle sıralıyor...

    Kanserin altından kalkın!

    Söz konusu kadınlar olduğunda birçok belirti, bazı kadın hastalıklarına işaret edebiliyor. Özellikle de günlük hayatın yoğunluğu içinde gözden kaçırılan bu belirtiler, çoğu zaman önemsenmese de ciddi bir hastalığın habercisi olabiliyor. Doç. Dr. Fatma Şen, kadınlarda görülen 6 kanser belirtisini şöyle sıralıyor...

    YORGUNLUK SÜREKLİYSE
    Her ne kadar dinlenseniz ya da düzenli olarak uyusanız da kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız, bir uzmana başvurmakta yarar vardır. Çünkü vücudun verdiği bu tip yorgunluk belirtileri birçok kanserin ilk belirtileri olabilir.

    Yorgunluk dışında gözlemlediğiniz diğer belirtileri doktorunuzla konuşun. Zira açıklanamayan halsizlik görmezlikten gelinmeyecek kadar önemli bir sorundur.

        MEMEDE KIZARIKLIK BULUNUYORSA
        Meme bölgesinde kızarıklık, derinin kalınlaşması, şekil değişiklikleri ve meme ucunda oluşan belirtiler dikkate alınmalıdır.

        3- KİLO KAYIPLARI ÇOKSA
        Eğer bir kadın, olduğu kilonun altına düşmeye başlarsa bu durum mutlaka ihmal edilmemelidir. Çünkü ani görülen kilo kayıpları, iştahsızlık, az yediği halde hemen doymak özellikle yumurtalık kanserinin önemli bir belirtisidir. Tiroidin de habercisi olabilir.

        4- NEFES ALMAKTA ZORLANIYORSANIZ
        Akciğer kanserinin ilk belirtilerinden biri de nefes darlığıdır. Bu durum başlarda hayatı olumsuz etkilemese de zamanla ilerleyerek hastaların günlük yaşamlarını dahi etkilemeye başlar.

            5- ŞİŞKİNLİK HİSSEDİYORSANIZ
            Şişkinliğe, karın ağrısı veya pelvik ağrı da eşlik ediyorsa bu durum, yumurtalık kanserinin habercisi olabilir. Şişkinlik problemini sürekli yaşamanız halinde, mutlaka bir doktora görünün.

            6- ADET DÜZENSİZLİĞİNİZ VARSA


            Menopoz öncesinde yaşanan adet düzensizliği, kolorektal kanserlerin belirtisi olan gastrointestinal kanamalar da olabilir. Adet dönemi içinde ya da dışında görülen anormal kanamalar ve şiddetli ağrılar, sık görülen rahim kanserinin belirtisi olabilir.
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            Haberler Sağlık Uzmanlar, kadınlarda sık rastlanan hastalık belirtilerini açıklıyor! Kanserin altından kalkın
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