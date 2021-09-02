Uzmanlar, kadınlarda sık rastlanan hastalık belirtilerini açıklıyor! Kanserin altından kalkın

Söz konusu kadınlar olduğunda birçok belirti, bazı kadın hastalıklarına işaret edebiliyor. Özellikle de günlük hayatın yoğunluğu içinde gözden kaçırılan bu belirtiler, çoğu zaman önemsenmese de ciddi bir hastalığın habercisi olabiliyor. Doç. Dr. Fatma Şen, kadınlarda görülen 6 kanser belirtisini şöyle sıralıyor...
YORGUNLUK SÜREKLİYSE
Her ne kadar dinlenseniz ya da düzenli olarak uyusanız da kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız, bir uzmana başvurmakta yarar vardır. Çünkü vücudun verdiği bu tip yorgunluk belirtileri birçok kanserin ilk belirtileri olabilir.
Yorgunluk dışında gözlemlediğiniz diğer belirtileri doktorunuzla konuşun. Zira açıklanamayan halsizlik görmezlikten gelinmeyecek kadar önemli bir sorundur.