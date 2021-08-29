Varis artık gençleri de tehdit ediyor

Bir toplardamar hastalığı olan varis, her yaştan insanı tehdit ediyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Semih Barlas, varisin büyük bir bölümünün yaşam tarzından kaynaklandığını söylüyor. Hareketsiz biçimde zaman geçirmesi, kötü beslenmesi, egzersiz yapmaması ve kilo alması varislerin erken yaşlarda görülmesine sebep olabiliyor. Prof. Dr. Barlas, varisten korunmak için topuklu ayakkabılardan uzak durmayı, bunun yerine ortopedik/düz tabanlı ayakkabıları tercih etmeyi öneriyor. Yine hareket, kan dolaşımını artırarak varis oluşumunu azaltıyor. Bunun için yürüyüş yapmak ve çömelip kalkma gibi egzersizler öneriliyor.