Cildiniz tahrip olmasın (Sağlık haberleri)

Yaz aylarında deniz veya havuzda geçirilen sürenin uzaması ve güneşin etkisiyle cilt problemlerinin ortaya çıkma riski artıyor. Deniz tuzunun ciltte kuruluğa ve nem kaybına neden olduğunu hatırlatan Dr. Ebru Koç, "Havuz dezenfeksiyonu için kullanılan kimyasal maddeler cildimize oldukça zarar vermektedir. Güneşten korunmak için kullanılan kremlerin içerisindeki kimyasallar da büyük cilt tahribatlarına sebep olabiliyor" diyor.
YABANA ATMAYIN!
Vitamin deposu yaban mersini, kemik yapısının ve gücünün artmasına katkıda bulunuyor.
Güneş, kirlilik ve dumandan kaynaklanan cilt hasarlarını önlemeye yardımcı oluyor.
Kan basıncını düşürüyor.
Gözleri koruyor.
Hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlıyor.
Vegan diyet tercih eden şarkıcı Ariana Grande, bolca yaban mersini tüketiyor.
YEŞİLBİBERLE GÖZLER KESKİN
Yaşın ilerlemesi retinaya da zarar veriyor. Görme kayıpları ve körlüğü engellemede vitamin ve minerallerden zengin besinler faydalı oluyor. Uzmanlar, A vitamini içeren besinlerin katarakt başta olmak üzere gece körlüğü, göz kuruluğu ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkları önlediğini söylüyor. Uzmanlar, "Badem, fındık ve yer fıstığı tüketin. Kabak çekirdeği yiyin" tavsiyesinde bulunuyor.
BEYİN İÇİN MANTAR YİYİN
Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Kalp sağlığını artırır. Genç kalmaya yardımcı olur. Beyninizi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yağlanmayı önleyerek formda kalmayı kolaylaştırır.
ALERJİLERE ZEYTİN
Zeytin, kilo vermeye yardımcı olur. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme sağlar. Alerjilere karşıdır. Doğurganlığı artırır. Kan pıhtısını önler. Alzheimer, iyi huylu ve habis tümör gibi dejeneratif hastalıkların etkisini azaltır.
TANSiYONA ENGİNAR
Enginar, protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir. Üre seviyesini düşürür. Kalbin rahat çalışmasını sağlar. Antioksidan özelliğiyle toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak, karaciğerin çalışmasını destekler. Tansiyonu düzenler.
YABANA ATMAYIN!
Vitamin deposu yaban mersini, kemik yapısının ve gücünün artmasına katkıda bulunuyor.
Güneş, kirlilik ve dumandan kaynaklanan cilt hasarlarını önlemeye yardımcı oluyor.
Kan basıncını düşürüyor.
Gözleri koruyor.
Hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlıyor.
Vegan diyet tercih eden şarkıcı Ariana Grande, bolca yaban mersini tüketiyor.
YEŞİLBİBERLE GÖZLER KESKİN
Yaşın ilerlemesi retinaya da zarar veriyor. Görme kayıpları ve körlüğü engellemede vitamin ve minerallerden zengin besinler faydalı oluyor. Uzmanlar, A vitamini içeren besinlerin katarakt başta olmak üzere gece körlüğü, göz kuruluğu ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkları önlediğini söylüyor. Uzmanlar, "Badem, fındık ve yer fıstığı tüketin. Kabak çekirdeği yiyin" tavsiyesinde bulunuyor.
BEYİN İÇİN MANTAR YİYİN
Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Kalp sağlığını artırır. Genç kalmaya yardımcı olur. Beyninizi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yağlanmayı önleyerek formda kalmayı kolaylaştırır.
ALERJİLERE ZEYTİN
Zeytin, kilo vermeye yardımcı olur. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme sağlar. Alerjilere karşıdır. Doğurganlığı artırır. Kan pıhtısını önler. Alzheimer, iyi huylu ve habis tümör gibi dejeneratif hastalıkların etkisini azaltır.
TANSiYONA ENGİNAR
Enginar, protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir. Üre seviyesini düşürür. Kalbin rahat çalışmasını sağlar. Antioksidan özelliğiyle toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak, karaciğerin çalışmasını destekler. Tansiyonu düzenler.