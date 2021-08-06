Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.08.2021 10:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2021 11:02
    ABONE OL

    Ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 75 milyonu geçti! Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

    Son dakika haberine göre Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 75 milyonu geçti. İstanbul'da 13 milyon 720 bin 582 doz, Ankara'da 5 milyon 978 bin 390 doz, İzmir'de 4 milyon 982 bin 513 doz aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Covid-19 salgınına karşı şu ana dek 75 Milyon Doz aşı yapıldı." paylaşımında bulundu. Bakan Koca "Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması." diyerek ikinci doz uygulayanların azlığına dikkat çekti.

    Aşıda flaş gelişme! Bakan Koca’dan açıklama geldi

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 6 Ağustos saat 08.30 itibarıyla ülke genelinde, 41 milyon 470 bin 63 birinci doz, 28 milyon 197 bin 977 ikinci doz, 5 milyon 332 bin 249 üçüncü doz aşı uygulandı.

    Böylece yapılan toplam doz sayısı 75 milyon 289 oldu.

    İstanbul'da 13 milyon 720 bin 582 doz, Ankara'da 5 milyon 978 bin 390 doz, İzmir'de 4 milyon 982 bin 513 doz aşı uygulandı.



    BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Covid-19 salgınına karşı şu ana dek 75 Milyon Doz aşı yapıldı." paylaşımında bulundu.

    "İLK DOZU ERTELEYENLER YAKLAŞIK 20 MİLYON 570 BİN"
    Bakan Koca, ilk dozu erteleyenlerin çokluğuna da dikkat çekti ve "Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 MİLYON DOZ aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması." dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Her vatandaş için 3 fidan!
    Haberler Güncel Ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 75 milyonu geçti! Bakan Koca'dan son dakika açıklaması
        SON DAKİKA