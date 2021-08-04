Koronavirüsle mücadelede tavsiye kararların alındığını Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüsle mücadele sürerken, yüksek seyreden vaka sayıları tedirgin edici olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'yla birlikte ülkede yaşanan hareketlilik ve rahatlama Delta varyantı etkisiyle birleşince vaka sayıları bir anda yükselmeye başlamıştı. Bunun yanında, özellikle doğu illerinde aşı oranının düşük olması da vaka artışını etkilemişti.
YENİ KISITLAMA GELECEK Mİ?
Bu gelişmelerle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak olan Bilim Kurulu'nda ne gibi kararların alınacağı merak konusu oldu. Özellikle "aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?" sorusu merak edilirken, birçok uzmandan bu yönde açıklamalar gelmişti. Öte yandan toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
MASADAKİ KONULAR
Gelen bilgilere göre, hem vaka artışını durdurmak, hem de aşıya teşvik olması açısından 'pozitif ayrımcılık' gelebilir. Buna göre; maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması gündeme gelebilir.