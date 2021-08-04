Koronavirüsle mücadelede tavsiye kararların alındığını Bilim Kurulu toplanıyor!

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNEYİ İŞARET ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimi cuma günü yaptığı açıklamada, yeni kısıtlamalar konusunda kabine toplantısını işarete ederek, "Yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayram açık söylüyorum her şeyi bir yerde bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Bunu nereden biliyoruz? Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Bu rakamlarda tabii durum maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Eğer olumlu istikamette bir gelişme olursa vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili bir derdimizi yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içerisindeyiz. Onun için de bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız." demişti.