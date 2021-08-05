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    Yanmış cilde ne iyi gelir? Uzmanlar, "Yanığa yoğurt yerine soğuk suyla müdahale edin" diyor (Sağlık haberleri)

    Ülkemizin farklı noktalarında ardı ardına çıkan orman yangınlarında ilk müdahale büyük önem taşıyor. Öğr. Gör. Özlem Karagöl, solunum zehirlenmesi ve yanık vakalarında yapılacak acil müdahaleleri anlatıyor: Zehirlenme solunum yolu ile meydana gelmiş ise, dumana maruz kalmış kişiyi kapalı alana almayın, temiz havaya çıkarın veya pencere, kapı vs. açarak ortama temiz hava girmesi sağlayın. Yanıklarda ise bölgeyi soğuk suyun altına tutmak suretiyle ağrıyı azaltın. Böylece yanan yerin su toplamasını önleyebilirsiniz. Yanığın üstüne krem, diş macunu ya da yoğurt gibi şeyler sürmeyin.

    Yanığa yoğurt sürmeyin

    Ülkemizin farklı noktalarında ardı ardına çıkan orman yangınlarında ilk müdahale büyük önem taşıyor. Öğr. Gör. Özlem Karagöl, solunum zehirlenmesi ve yanık vakalarında yapılacak acil müdahaleleri anlatıyor:

    Zehirlenme solunum yolu ile meydana gelmiş ise, dumana maruz kalmış kişiyi kapalı alana almayın, temiz havaya çıkarın veya pencere, kapı vs. açarak ortama temiz hava girmesi sağlayın. Yanıklarda ise bölgeyi soğuk suyun altına tutmak suretiyle ağrıyı azaltın. Böylece yanan yerin su toplamasını önleyebilirsiniz. Yanığın üstüne krem, diş macunu ya da yoğurt gibi şeyler sürmeyin.

    KARACİĞERE KARANFİL
    Antioksidan,     vitamin ve mineral bakımından zengin bir baharat olan karanfil, sindirimi iyileştirir. Bakteriler ile mücadele eder. Karaciğeri korur. Akciğer kanseri ile savaşır. Kan şekerini düzenler. Ağız sağlığını destekler.

        GÖZLERİNİZE ACIMAYIN
        Tansiyon ve diyabet gibi hastalıklardan teknolojik cihazlara kadar pek çok faktör, gözlere zarar veriyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Atmaca, gözleri korumanın ipuçlarını sıralıyor. A vitamininin göz sağlığını koruduğunu belirten Atmaca, "Yaban mersini, havuç, bal kabağı ve doğal pul biber de gözleri güçlendirir. Bu nedenle mutfağınızdan baharatı eksik etmeyin" diyor.

        PAPAYA GENÇLEŞTİRİR
        Papaya, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlardan korunmayı sağlıyor. Solucan ve parazitlerden kurtulmaya yardımcı oluyor. Cildi güzelleştiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yaşlanmayı geciktiriyor. Tansiyonu düzenliyor. Ödem ve yaraları iyileştiriyor.
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        Haberler Sağlık Yanmış cilde ne iyi gelir? Uzmanlar, "Yanığa yoğurt yerine soğuk suyla müdahale edin" diyor (Sağlık haberleri)