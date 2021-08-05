Yanmış cilde ne iyi gelir? Uzmanlar, "Yanığa yoğurt yerine soğuk suyla müdahale edin" diyor (Sağlık haberleri)

GÖZLERİNİZE ACIMAYIN

Tansiyon ve diyabet gibi hastalıklardan teknolojik cihazlara kadar pek çok faktör, gözlere zarar veriyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Atmaca, gözleri korumanın ipuçlarını sıralıyor. A vitamininin göz sağlığını koruduğunu belirten Atmaca, "Yaban mersini, havuç, bal kabağı ve doğal pul biber de gözleri güçlendirir. Bu nedenle mutfağınızdan baharatı eksik etmeyin" diyor.