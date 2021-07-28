Altın öğün kahvaltı

Domates, salatalık, çeşit çeşit peynir ve zeytin... Yanında da tavşankanı çay... Tüm bu lezzetlere sahip Türk kahvaltısı iştah kabartıyor. Uzm. Diyetisyen Aysun İpek, sağlıklı bir hayat için kahvaltının atlanmaması gerektiği söylüyor.

1-2 SAAT SONRA...

Altın öğün dediği kahvaltının poğaça, simit ve börek ile geçiştirilmemesini öneriyor. "Yüksek protein içeren gıdaların yer verildiği şekilde bir kahvaltı hazırlamak sağlık açısından çok daha faydalıdır. Yumurta, peynir içeren yüksek proteinli kahvaltılar gün içinde iştahı azaltırr. Günü tamamıyla kontrol etmede doğru kahvaltının payı oldukça büyüktür. Kahvaltı uyandıktan en geç 1-2 saat sonra yapılmalıdır. Menü olarak yumurta, beyaz peynir, ceviz, mevsim yeşillikleri, tam buğday unu ekmeği, süt, yulaf ezmesi, meyve ve badem tüketilerek güzel bir kahvaltı yapılabilir" diyor.