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    Bağırsaklara yer elma

    Yapılan araştırmalar, obezite ve diyabet gibi hastalıkların bağırsak türlerinin azlığından kaynaklandığını gösteriyor. İşte sağlıklı bir bağırsağa sahip olmanın yolu...

    Bağırsaklara yer elması
    Bin farklı bakteri türünü barındıran bağırsaklar, insan sağlığında hayati önem taşıyor. Yapılan araştırmalar, obezite ve diyabet gibi hastalıkların bağırsak türlerinin azlığından kaynaklandığını gösteriyor. Sağlıklı bir bağırsağa sahip olmanın yolu, şu adımlardan geçiyor:

    LİFLİ BESLENİN: Yiyecek çeşidiyle birlikte bakteri türleri de artıyor. Vücuttaki yararlı bakteriler lifli besinlerden hoşlanıyor. Lif bakımından en zengin yiyecekler ise şöyle: Sarımsak, yer elması, muz, elma, yaban mersini ve nohut.

    SU IÇIN: Sağlıklı bir sindirime sahip olmanın yolu su içmekten geçiyor. Yetişkinlerin günde 1.5-3 litre arası su tüketmesi tavsiye ediliyor.

    KEFİR TÜKETİN: Kefir, turşu gibi probiyotik ve fermente gıdalar, faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor.
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