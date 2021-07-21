Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 21.07.2021 12:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2021 12:01
    ABONE OL

    Sağlık Bakanlığından kurban eti uyarısı

    Doğru et tüketimi, sağlığımız açısından büyük önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığınca, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesi önerildi.

    Sağlık Bakanlığından kurban eti uyarısı

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aslan ailesinde yavru sevinci
    Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığından kurban eti uyarısı