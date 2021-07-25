Gözünüz şekerde olsun! Organlarda hasara yol açıyor (Sağlık haberleri)

Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı ihmale gelmiyor. Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, pre diyabet yani gizli şekerin kilolu ve obez kişilerde daha sık görüldüğün söylüyor. Çoğu gizli şeker hastalarına 10 yıl sonra Tip 2 diyabet tanısı konduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Aydın, diyabetle ilgili şu önemli bilgileri veriyor: "Diyabet, her 7 kişiden 1'inde görülyüyor... Hastalıktan korunmak için vücut ağırlığının yüzde 10'unu kaybetmek gerekli. Bunun için iyi beslenmek ve kilo kontrolü şart. Haftada minimum 150 dakika olacak şekilde egzersiz yapmalıyız. Bunlar aerobik egzersizlerden oluşmalıdır. Şekeri ve unu hayatımızdan tamamen çıkarmalı ve öğün düzeni olmalı. Yani hiçbir öğünü atlanmamalı. 3 öğün mutlaka tüketilmelidir."

ORGANLARDA HASARA YOL AÇIYOR

Prof. Dr. Hasan Aydın, diyabet tanısı konulan hastaların yüzde 20'sinde organ hasarları görüldüğünü belirtiyor. Aydın, "Diyabet özellikle böbrek yetmezliğine neden oluyor. Kalp krizini tetikliyor. Görme kaybı da meydana geliyor" diyor.

KALBİN İLACI TARÇIN

Tarçın, kalbin şifası olarak biliniyor. Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Göz sağlığına faydalı oluyor. İnsülin direncini de önemli ölçüde düşürüyor.

KANSERE PANCAR

Pancar, bağışıklık sistemi için mucizeler sunuyor. Vücudu kansere karşı koruyor. Sindirim sistemini düzenliyor. Ayrıca kan basıncını düşürüp tansiyonu dengeliyor.

BİR AVUÇ SAĞLIK

Badem, kalp sağlığı için önemlidir. Kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Bağırsaklara da iyi gelir.