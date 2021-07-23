Hamileliğin yolu ise doğru besinleri tüketmekten geçiyor

Kısırlık, günümüz çiftlerinin çocuk sahibi olmasını engelliyor. Evlilikte sorunlara yol açıyor. Anneliğin yolu ise doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Jin. Op. Dr. Yeşim Yerçok, hamile kalmayı kolaylaştıran besinleri sıralıyor.

Dondurma: The Nurses Health Study'e göre günde 1 veya 2 porsiyon dondurma yemek yumurtlama kapasitesini artırır. Yumurtlama döngüsünü destekler.

Fasulye: Harvard School of Public Health'de yapılan araştırmaya göre doğruganlığı artırır. Kısırlığı bitirir.

Yapraklı yeşillikler: Ispanak, marul, roka, brokoli ve diğer koyu yapraklı yeşillikler yüksek miktarda folat içerir. Sperm kalitesini artırır. Düşük riskini azaltır.

Kabak çekirdeği: İçerdiği demir sayesinde gebelik şansını yüzde 40 artırır.

Zeytinyağı: Yumurtlama, döllenme ve embrionun erken dönemde gelişimini olumsuz etkileyen bazı faktörleri azaltır.

Somon balığı: OMEGA-3 deposudur. Üreme hormonlarının düzenli salınımına yardımcı olur. Gebe kalmayı kolaylaştırır.