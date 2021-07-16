Uzman isim uyardı! Kısırlığın nedeni rahim iltihabı

Halk arasında rahim iltihabı olarak bilinen Pelvik enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan bakterilerin vajinadan rahime, yumurtalıkları rahme bağlayan iki uzun ince tüp olan fallop tüplerine veya yumurtalıkla yayılmasıyla ortaya çıkıyor.
Rahim iltihabı bazen hiç belirti göstermeden ya da çok hafif belirtilerle ilerleyebiliyor. Doç. Dr. Mesut Polat, rahim iltihabı belirtileri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:
TEDAVİYİ GECİKTİRMEYİN
Rahim iltihabı veya rahim zarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan endometrit tedavisi ilaçtır. Hastanın durumuna uygun görülen antibiyotik tedavisi kullanılır. Rahim iltihabının tedavisinde bir veya birden fazla ilaç kullanılabilir.