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    Uzman isim uyardı! Kısırlığın nedeni rahim iltihabı

    Doç. Dr. Mesut Polat, rahim iltihabının ihmal edildiği durumlarda kısırlığa yol açabileceğini belirtiyor. Tedavi için sarımsak, ekinezya ve kuşburnunu öneriyor. Antibiyotik tedavisine destek olmak için anti enflematuar bitkiler kullanılabilir.

    Kısırlığın nedeni rahim iltihabı

    Halk arasında rahim iltihabı olarak bilinen Pelvik enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan bakterilerin vajinadan rahime, yumurtalıkları rahme bağlayan iki uzun ince tüp olan fallop tüplerine veya yumurtalıkla yayılmasıyla ortaya çıkıyor.

    Rahim iltihabı bazen hiç belirti göstermeden ya da çok hafif belirtilerle ilerleyebiliyor. Doç. Dr. Mesut Polat, rahim iltihabı belirtileri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:

    TEDAVİYİ GECİKTİRMEYİN
    Rahim iltihabı veya rahim zarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan endometrit tedavisi ilaçtır. Hastanın durumuna uygun görülen antibiyotik tedavisi kullanılır. Rahim iltihabının tedavisinde bir veya birden fazla ilaç kullanılabilir.

        Hasta kendisini iyi hissederse bile antibiyotik tedavisi yarım bırakılmamalıdır. Rahim iltihabının tedavi edilmediği durumlarda kısırlık, dış gebelik olarak bilinen ektopik, kronik Pelvik ağrı, yumurtalık apsesi, septisemi ve septik şok gibi çok ağır tablolar yaşanabilmektedir.

        KÜRTAJ RİSKİ ARTIRIR
        Bazen düşük, kürtaj, adet dönemi gibi durumlar rahim ağzını oluşturan normal bariyerin bozulması neden olarak iltihabı yaşanmasına zemin hazırlayabilmektedir.

        DOĞAL DESTEKLER
        Antibiyotik tedavisine destek olmak için anti enflematuar bitkiler kullanılabilir. Sarımsak, ekinezya, kuşburnu, civanperçemi ve altın mühür tüketmek katkı sağlayabilir. Sıcak veya soğuk kuşburnu çayı tüketmek rahim iltihabı tedavisinde fark yaratabilir. Hint yağı, zerdeçal, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, kereviz, yaban mersini, zencefil kullanılan ilaçlara katkı olarak tüketilebilir.

            BU BELİRTİLERE DİKKAT!
            ■ Karnın alt bölgesi ve kasıklarda ağrı


            ■ Kötü kokulu vajinal akıntı
            ■ Cinsel ilişki veya cinsel ilişki sonrası ağrı, kanama, adet dışı kanamalar
            ■ Yüksek ateş veya kusma


            ■ Ağrılı, sık veya zor idrara çıkma
            ■ Nadir de olsa kabızlık, karında şişkinlik
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            Haberler Sağlık Uzman isim uyardı! Kısırlığın nedeni rahim iltihabı