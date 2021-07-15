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    • Sağlık
    • 15.07.2021 16:08
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    • 15.07.2021 16:11
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    Felç geçiren hastayı beyin dalgalarını deşifre ederek konuşturdular

    ABD'li bilim insanları, geçirdiği felç nedeniyle konuşamayan bir hastanın beynine yerleştirdikleri elektrotlarla beyin dalgalarını inceleyerek söylemek istediklerini bilgisayar ekranında cümleye döktü.

    AA
    15 yıllık felçli hastayı konuşturdular

    ABD'deki California Üniversitesinde görevli araştırmacılar, 15 yıldan uzun bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç kalan, 30'lu yaşlarının sonundaki bir erkek hastayla çalıştı.

    ELEKTROTLAR YERLEŞTİRİLDİ
    Araştırmacılar baş, boyun, kol ve bacaklarını kısıtlı hareket ettirebilen ancak konuşamayan bu kişinin beyninin, konuşmayı kontrol eden bölgesinin yüzeyine elektrotlar yerleştirdi.

    Çalışmada ilk olarak denek, "su" veya "iyi" gibi çok kullanılan kelimeleri söylemeyi denedi ve bu sırada elektrotlar beyin sinyallerini kaydetti.

    50 KELİME AYIRT EDİLEBİLDİ
    Deneğin belirlenen 50 kelimeyi defalarca söylemeye çalıştığı çalışmada, algoritma en sonunda 1000'den fazla kelime oluşturulabilecek 50 kelimeyi ayırt edebildi.

    Algoritma, deneğin "Nasılsın?" veya "Susadın mı?" sorularına verdiği "Çok iyiyim." ya da "Hayır susamadım." gibi vermeye çalıştığı cevaplarını beyin aktivitesinden deşifre ederek bu ifadeleri kelime kelime bilgisayar ekranına gönderdi.

    3-4 SANİYE SONRA EKRANDA YER ALDI
    Bu cevaplar, deneğin konuşmayı denemesinden 3 veya 4 saniye sonra ekranda yer aldı.

    Böylece çalışmada, bilgisayar algoritması beyin dalgalarından faydalanılarak konuşamayan felçli kişilerin söylemek istedikleri bilgisayar ekranında deşifre edildi.

    Araştırmanın sonuçları, "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.

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