Sabah mide bulantısı neden olur? Mide bulantısına ne iyi gelir, ilaçsız geçer mi? İşte sebepleri, çözümü…

- Hamilelik,

- Bağırsaklarda var olan hastalıklar,

- Bağırsak kanserinin varlığı,

- Kötü kokulu bir odada uyumak şeklinde sıralanabilir.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısını önlemenin birkaç yolu vardır. Bunlar bulantının nedenine göre farklılık gösterebilir. Yemek alışkanlıklarını değiştirerek gün içinde üç büyük öğün yerine gün boyunca küçük öğünlerin tercih edilmesi bulantıyı önlemeye yardımcı olabilir. Besinler yavaş yenilmelidir.

Sindirimi zor, baharatlı, çok yağlı veya yağda pişirilmiş yiyeceklerden kaçınmak önemlidir. Bulantıya neden olma olasılığı daha düşük olan yiyeceklere örnek olarak tahıllı besinler, krakerler, tost, ve et suyu verilebilir. Eğer bulantı sıcak yiyeceklerin kokusu ile tetikleniyorsa, soğuk veya oda sıcaklığındaki yiyecekler tüketilmelidir. Öğün aralarında katı yemeklerden ziyade sıvı tüketimine ağırlık verilmelidir.

Her ne kadar gazoz ve kola gibi gazlı içecekleri içmenin mide sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olduğuna yaygın olarak inanılsa da, genellikle bunun tersi doğrudur. Gazlı içecekler şişkinliğe neden olabilir ve reflüyü kötüleştirebilir. Bunlar da bulantıya neden olabilir. Bu tür içeceklerden kaçınmak gereklidir. Eğer gazlı içeceklerin tüketilmesi zorunlu ise, içeceğin gazının kaçmasına izin vermek ya da su ile seyreltmek gereklidir.

Yemek yedikten sonra baş, ayaklardan en az 30 santim yüksekte olacak şekilde dinlenilmelidir. Mideyi ikiye katlayacak şekilde durmak mide bulantısını artırabilir.

Bireyin araçla hareket ederken yol tutmasından kaynaklı mide bulantısından etkilenmesini önlemek için ön cama odaklanacağı şekilde oturması faydalı olacaktır. Yan camlardan gözlemlenen hızlı hareket bulantıyı daha da kötüleştirebilir. Buna ek olarak arabada ekrana bakmak veya kitap okumak yol tutmasına neden olabilir.

Bir pencere açarak veya vantilatörün önüne oturarak taze hava almak birçok bireyde bulantı semptomlarını hafifletir. Bu taze hava bireyin rahatsız edici kokulardan kurtulmasına veya bulantı dışında bir şeye odaklanmasına yardımcı olabilir.

Mide bulantısı dışında bir şeylere odaklanmak, bulantının hafiflemesine neden olabilir. Hareketsiz bir yerde kitap okumak ya da müzik dinlemek yardımcı olabilir. İşyerinde işe odaklanmak bireyin mide bulantısına odaklanmasını engelleyebilir.