Gerçek bal tepeden tırnağa şifa veriyor (Sağlık haberleri)

Sağlığa yararları her ne kadar tartışılsa da, gerçek bal tepeden tırnağa şifa veriyor. Aynı zamanda cinsel hayatta da önemli rol oynuyor. Organik balın B vitamini zengini olduğunu söyleyen uzmanlar, "Testosteron hormonu için bu vitamin gereklidir. Bal ayrıca kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojen salgılanmasını da düzenler" diyor. Balın faydalarını şöyle sıralıyor...