Gerçek bal tepeden tırnağa şifa veriyor (Sağlık haberleri)

Sağlığa yararları her ne kadar tartışılsa da, gerçek bal tepeden tırnağa şifa veriyor. Aynı zamanda cinsel hayatta da önemli rol oynuyor. Organik balın B vitamini zengini olduğunu söyleyen uzmanlar, "Testosteron hormonu için bu vitamin gereklidir. Bal ayrıca kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojen salgılanmasını da düzenler" diyor. Balın faydalarını şöyle sıralıyor...
ÖZELLİKLE yatınca başlayan kuru öksürüğe bal iyi gelir.
SICAK suyla birlikte yapılan bal şerbeti kabızlığı geçirir.
BAL, limonla veya sütle içilirse nezlenin geçmesini sağlar.
KAN yapıcı özelliğinin yanında hastalıktan yeni kalkmışlara kuvvet verir.
İÇERDİĞİ A, B, C ve diğer vitaminler ile mineraller insana zindelik verir.
IDRAR söktürerek mesane yollarını temizler. İltihabını giderir.