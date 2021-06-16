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    Gerçek bal tepeden tırnağa şifa veriyor (Sağlık haberleri)

    Sağlığa yararları her ne kadar tartışılsa da, gerçek bal tepeden tırnağa şifa veriyor. Aynı zamanda cinsel hayatta da önemli rol oynuyor. Organik balın B vitamini zengini olduğunu söyleyen uzmanlar, "eron hormonu için bu vitamin gereklidir. Bal ayrıca kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojen salgılanmasını da düzenler" diyor.

    Bal gibi mutluluk

    Sağlığa yararları her ne kadar tartışılsa da, gerçek bal tepeden tırnağa şifa veriyor. Aynı zamanda cinsel hayatta da önemli rol oynuyor. Organik balın B vitamini zengini olduğunu söyleyen uzmanlar, "Testosteron hormonu için bu vitamin gereklidir. Bal ayrıca kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojen salgılanmasını da düzenler" diyor. Balın faydalarını şöyle sıralıyor...

    ÖZELLİKLE yatınca başlayan kuru öksürüğe bal iyi gelir.
    SICAK suyla birlikte yapılan bal şerbeti kabızlığı geçirir.
    BAL, limonla veya sütle içilirse nezlenin geçmesini sağlar.


    KAN yapıcı özelliğinin yanında hastalıktan yeni kalkmışlara kuvvet verir.
    İÇERDİĞİ A, B, C ve diğer vitaminler ile mineraller insana zindelik verir.
    IDRAR söktürerek mesane yollarını temizler. İltihabını giderir.


        BAL saça sürülürse saçları yumuşatır. Besler, uzatır, parlaklık ve canlılık kazandırır.
        BAL zeytinyağı ile karıştırılıp yanan yerlere sürülürse acı, sızı çekilmez. Yanık kısa sürede iyileşir. Yanık izi kalmaz.
        KARACİĞER ve göğsü temizler. Kuvvetlendirir.

        HAFIZANIN RENGİ MOR
        Uzmanlar        , sağlığınız için mutlaka tüketmeniz gereken mor yiyecekleri öneriyor. İşte vücut direncini arttıran mor yiyecekler ve faydaları:

        YABAN MERSİNİ: Kanser hücrelerini yok eder.


        MOR KARNABAHAR: Metabolizmanın hızlanması, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol alır.
        MOR LAHANA: C vitamini, antosiyaninler, karotenoidler, kaemprefol gibi flavonoid antioksidanları bünyesinde barındırır. Vücuttaki iltihapla mücadele eder. Yiyebilir ya da cilde yansıyan iltihap var ise direkt olarak cilde de uygulanabilir.
        MOR HAVUÇ: B vitaminini karşılar. Hafızayı güçlendirir.
        PATLICAN: Kalp sağlığını korur. Lif, sindirim sürecine yardımcı olur.

            MANTAR TOKSİN ATAR
            Mantar,             vücudu toksinlerden arındırır. Beyninizi korur. Gençleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik sağlığını artırabilir. Kolesterolü düşürür.

            BRONŞİTE PEKMEZ
            Pekmez,             vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır. Adet kramplarını hafifletir. Kemikleri sağlıklı tutar. Astım ve bronşit hastalarında rahatlama sağlar.

            BÖĞÜRTLEN GÜÇLEN
            Bögürtlen,             kan şekerini düzenler. Beyni korur. Sindirimi geliştirir. Bağışıklığı artırır. Sadece bir bardak böğürtlen, vücudunuz için önerilen günlük C vitamininin yarısını karşılar.

            KUŞAK ÇATIŞMASINA DİKKAT
            Psikolog İlkgün Demir, kuşak farkına bağlı olarak aile büyükleriyle yaşanan çatışmalara değiniyor: Kişilikler arasında fark olunca güven sorunu ve mahcubiyet yaşanıyor. Bebek dahi olsa yanında tartışmamak gerekiyor.
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            Haberler Sağlık Gerçek bal tepeden tırnağa şifa veriyor (Sağlık haberleri)