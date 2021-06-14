Yüksek sesle müzik dinlemek dış kulak yolu iltihaplarına yol açar (Sağlık haberleri)

Kulak içi ve kulak üstü kulaklıklar, özellikle gençler arasında sıkça kullanılıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Turgay Ercan Tunç kulaklık kullanımında iltihaplanma riskine karşı uyarıyor. "Özellikle sert cisim ve yapı malzemelerinden yapılan ve kulak kanalı içinde kullanılan bu kulaklıklar dış kulak yolu iltihaplarına yol açar" bilgisini veriyor. İşitme kayıplarının 50'li yaşlara kadar düştüğünü belirterek şöyle devam ediyor: Kulaklıklar kişiye fazla ses özgürlüğü veriyor. Uzun dönemde kişiyi işitme cihazına mahkum ediyor.

KİRAZ TÜKETİN

Aspirin başta olmak üzere kan sulandırıcı ilaçlar, özellikle kalp hastalığı olanlarda sık kullanılıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu ise salisilik asit içeriğinin fazla olduğu meyveler, kiraz, kızılcık, yaban mersini ve vişne gibi meyvelerdeki tehlikeye dikkat çekiyor. Kan inceltici etkisi olan bu meyvelerin mide ve idrar yolu kanaması ile ölümcül kafa içi kanamalarına yol açabileceğini belirtiyor. "Bu meyveleri aşırı tüketimden kaçınmak gerekiyor" uyarısında bulunuyor. İlaç kullanmadan meyve ile bu etkiyi sağlamanın mümkün olmadığının altını çiziyor.

DOĞAL GÜZELLİK

Yıllara meydan okuyan genç bir cildin yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. İngiliz dermatologlar, cilt sağlığını koruyan besinleri şöyle sıralıyor:

LİMON: Sabahları içilen bir bardak limonlu su, metabolizmayı hızlandırır. Cildin temizler. Cildi ölü bakterilerden arındırır.

MAYDANOZ: Sivilcelerin iyileşmesini sağlar. Ciltteki yaraları onarır.

YEŞİL ÇAY: Antioksidan bakımından zengindir. Erken yaşlanmayı engeller. Kırışıklıkları azaltır.

AVOKADO: İçerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde cildin parlak görünmesini sağlar.

BADEM: Kleopatra'nın güzellik sırrı olarak bilinir. Cildin nemli kalmasını sağlar. Ölü hücrelerden temizler.