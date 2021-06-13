Aşı randevusu iptal edilir mi? MHRS ve e-nabız koronavirüs aşı randevusu iptal edilirse yeniden alınabilir mi? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı aşılama takvimine göre tüm hızıyla devam edilen aşılamada randevu alıp da herhangi bir sebepten dolayı iptal etmek isteyenler merakla bu işlemin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar…