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    • 13.06.2021 14:17
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    • 13.06.2021 14:17
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    ? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele amacıyla ülkemizde aşılama tüm hızıyla devam ediyor ve büyük önem taşıyor. Randevusunu alsa da önemli bir işi çıkan, rahatsız olan ya da kararsız kalanlar ? Sorusunun yanıtını öğrenmek ve ona göre Covid 19 iptal işlemini gerçekleştirmek istiyor. Peki bu mümkün mü, iptal işlemi nereden ve nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Aşı randevusu iptal edilir mi?

    Aşı randevusu iptal edilir mi? MHRS ve e-nabız koronavirüs aşı randevusu iptal edilirse yeniden alınabilir mi? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı aşılama takvimine göre tüm hızıyla devam edilen aşılamada randevu alıp da herhangi bir sebepten dolayı iptal etmek isteyenler merakla bu işlemin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar…

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.

    Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

    MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

    MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

    MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        E-NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA

        "enabiz.gov.tr" adresinden giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunan ekranda tercihinizi yapın.

        Aile hekimini seçerseniz sistem kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktarıyor, istediğinizi seçebilirsiniz.

        Hastaneyi seçerseniz de size uygun olan hastaneyi seçerek, istediğiniz gün ve saatte aşı randevunuzu alabilirsiniz. Detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

        AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

        Randevu alınan seçeneklerden iptal etme şansı da bulunuyor. İnternetten geçmiş randevulardan edebileceğiniz gibi 182'yi arayarak müşteri hizmetlerinden de yaptırabilirsiniz.

        RANDEVULARINI AKSATANLARA ÖNEMLİ UYARI GELDİ!

        Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

        "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."
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