Aşı randevusu iptal edilir mi? MHRS ve e-nabız koronavirüs aşı randevusu iptal edilirse yeniden alınabilir mi? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı aşılama takvimine göre tüm hızıyla devam edilen aşılamada randevu alıp da herhangi bir sebepten dolayı iptal etmek isteyenler merakla bu işlemin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar…
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazıp, koronavirüs aşısı randevusu oluşturabilirsiniz.
Aşı işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA
MHRS'den randevu almak için; önce üyelik kaydı oluşturun. "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
MHRS mobilden aşı randevusu almak için önce uygulamayı telefonunuza indirin sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevu alın. Sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.