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    • 14.06.2021 09:37
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    SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Kovid-19 aşısı için 750 bin kişi randevu aldı

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 14 Haziran saat 09.21 itibarıyla 33 milyon 829 bin 772'e ulaştı.

    AA
    Bakan Koca 14 Haziran için açıkladı! 750 bin kişi...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.


    750 BİN KİŞİ BUGÜN
    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'dn sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 09.21 itibarıyla 33 milyon 829 bin 772'e ulaştı.

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 09.21 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 119 bin 509, ikinci doz aşı 13 milyon 710 bin 263 oldu.

    Toplam doz miktarı, 33 milyon 829 bin 772 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

    214 BİN 957 TEST YAPILDI, 5 BİN 12 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda paylaşılan verilere göre son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.

        Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

        40 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARA AŞI RANDEVUSU VERİLMEYE BAŞLANDI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların bugünden itibaren randevu alabileceğini bildirdi.

        Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, randevulara tam katılım beklediklerini belirtti.

        SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TÜRKİYE GENELİNDE SAKİNLİK
        İstanbul başta olmak üzere yurdun tüm kesimlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan haftanın son günü sakin geçti.

        Osmaniye'de kumar oynayan ve tedbirleri ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza kesildi.

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