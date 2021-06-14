SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Kovid-19 aşısı için 750 bin kişi randevu aldı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 09.21 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 119 bin 509, ikinci doz aşı 13 milyon 710 bin 263 oldu.

Toplam doz miktarı, 33 milyon 829 bin 772 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

214 BİN 957 TEST YAPILDI, 5 BİN 12 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda paylaşılan verilere göre son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.