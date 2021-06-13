Ağrı kesiciler böbrek düşmanı

En ufak bir ağrıda bile alınan ağrı kesici ilaçlar, vücudun yaşamsal organlarına zarar veriyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, toplumda tedavi edici amaçlı kullanılan ağrı kesici ve antibiyotiklerdeki tehlikeye dikkat çekiyor. Bu ilaçların böbrek yetmezliğine yol açtığını belirtiyor. "Mantar ve virüs tedavisinde kullanılan antibiyotikler, romatizmal ağrı kesiciler altın, kurşun, civa, arsenik gibi ağır metaller toksik nefropatiye yol açar. Böbrekleri korumanın birinci yolu, bol su içmektir. Ayrıca sigara ve tuzdan uzak durulması gerekir" diyor.
KİREÇLENMEYİ ADIM ADIM YENİN
Kireçlenme, ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Suat Akar, hayat kalitesini düşüren bu hastalıkla ilgili bilgilendiriyor. Kadınları tehdit eden bu durumun 55-60 yaşlarında daha sık görüldüğünü söylüyor. Tedavide egzersizin önemine dikkat çekerek "Ağrıyı azaltmak için sıcak veya soğuk uygulamalar, ilaçlar ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemleri de tedaviler arasındadır" diyor.
KANSIZLIĞA KIRMIZI ERİK
Vitamin deposu kırmızı erik, anti-aging etkisi ile yaşlanmaya savaş açıyor. Kan şekerini dengeliyor. Kansızlığı bitiriyor. Pankreas, bağırsak ve meme kanseriyle savaşıyor. Kabızlığı ve şişkinliği alıyor.
NANEYLE CİĞERLER GÜÇLÜ
Hoş kokulu nane, dişleri temizliyor. Sivilcelerle mücadele ediyor. Sindirim sistemini çalıştırarak hazımsızlığı bitiriyor. Yorgunluğu alan nane, akciğerleri temizliyor. Karaciğer ve prostat kanseriyle savaşıyor.
KATARAKTA KAYISI YETER
Antioksidan deposu kayısı, kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Yaşlanmayı geciktirir. Kabızlık ve şişkinliği alır. Kataraktla mücadele eder.
KİREÇLENMEYİ ADIM ADIM YENİN
Kireçlenme, ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Suat Akar, hayat kalitesini düşüren bu hastalıkla ilgili bilgilendiriyor. Kadınları tehdit eden bu durumun 55-60 yaşlarında daha sık görüldüğünü söylüyor. Tedavide egzersizin önemine dikkat çekerek "Ağrıyı azaltmak için sıcak veya soğuk uygulamalar, ilaçlar ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemleri de tedaviler arasındadır" diyor.
KANSIZLIĞA KIRMIZI ERİK
Vitamin deposu kırmızı erik, anti-aging etkisi ile yaşlanmaya savaş açıyor. Kan şekerini dengeliyor. Kansızlığı bitiriyor. Pankreas, bağırsak ve meme kanseriyle savaşıyor. Kabızlığı ve şişkinliği alıyor.
NANEYLE CİĞERLER GÜÇLÜ
Hoş kokulu nane, dişleri temizliyor. Sivilcelerle mücadele ediyor. Sindirim sistemini çalıştırarak hazımsızlığı bitiriyor. Yorgunluğu alan nane, akciğerleri temizliyor. Karaciğer ve prostat kanseriyle savaşıyor.
KATARAKTA KAYISI YETER
Antioksidan deposu kayısı, kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Yaşlanmayı geciktirir. Kabızlık ve şişkinliği alır. Kataraktla mücadele eder.