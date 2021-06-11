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    , sinsi bir şekilde ilerliyor eğer kontrol edilmezse ölüme kadar götürüyor

    , sinsi bir şekilde ilerliyor. Ölüme kadar götürüyor. Doç. Dr. , kontrol altına alınmayan hastalığın yol açtığı 10 tehlikeyi açıklıyor. İşte Hipertansiyon'un insan vücuduna zararları.

    Hipertansiyon

    Hipertansiyon, sinsi bir şekilde ilerliyor. Ölüme kadar götürüyor. Doç. Dr. Güliz Erdem, kontrol altına alınmayan hastalığın yol açtığı 10 tehlikeyi açıklıyor.

    KALP KRİZİ: Hipertansiyonun en önemli risk faktörlerinden birisi, kalp kasını besleyen koroner damarların daralması ve tıkanması. Bu durumda kalbi besleyecek oksijenden zengin, yeterli kan akımının sağlanamaması sonucu oluşan göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık hissi, nefes darlığı kalp krizinin en sık görülen belirtileri olarak öne çıkıyor.

    İNME: Kontrolsüz yüksek kan basıncı, beyin damarlarının hasar görmesi ve daralmasına, çatlamasına sebep olabiliyor. Bunun yanı sıra kan basıncı yüksekliğinin de oluşmasında etken olduğu pıhtının, beyin damarını tıkaması da inmeye yol açabiliyor.

    PERİFERAL DAMAR HASTALIKLARI: Bacak damarlarında, damar sertliğinin oluşması sonucu kan akımı etkilenirse, ayaklarda ve bacaklarda ağrı, kramp, uyuşma oluşabiliyor.

        AORT ANEVRİZMASI: Kan basıncının yüksek olması, zamanla damar duvarında zayıflama olması sonucunda, damarın bir kesiminde genişleme ve anevrizma olarak tanımlanan balonlaşmaya sebep olabilir.

        DİYABETLE İLİŞKİSİ: Şeker hastalarında hipertansiyon iki kat daha fazla görülüyor. Hastalıklara yakalanma oranı artıyor. Ölüm olasılığı da yükseliyor.

        KALP YETMEZLİĞİ: Yüksek kan basıncı olduğu zaman kalp kası, kanı vücuda pompalamak için kalınlaşıyor. Kalp kası, fonksiyonunu yerine getiremiyor. Bunun sonucunda kalp yetmezliği oluşuyor.

        CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARI: Hem erkek hem de kadınlarda kan basıncı yüksek olanlarda cinsel fonksiyon bozuklukları, hipertansiyonu olmayan kişilere göre daha fazla oluyor.

            HAFIZA SORUNLARI: Beyin damarlarına kan basıncı yüksekliğinin verdiği zarar hafıza, düşünme ve konuşma becerilerini olumsuz yönde etkiliyor.

            BÖBREK HASTALIĞI: Böbreklerin kandaki atıkları süzebilmesi için sağlıklı damarlara ihtiyacı vardır. Bu düzenin bozulması, çeşitli böbrek hastalıklarına yol açar. Vücudun kan basıncını düzenlemesi daha da çok zorlaşır.

            GÖZ DAMARLARINDA KALINLAŞMA, DARALMA: Kan basıncı yüksekliği tedavi edilmezse gözde retinaya giden hassas damarlara zarar verebiliyor. Sonuç kalıcı görme kaybına kadar farklı seviyelerde görme sorunlarına sebep olabiliyor.
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