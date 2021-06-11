Hipertansiyon, sinsi bir şekilde ilerliyor. Ölüme kadar götürüyor. Doç. Dr. Güliz Erdem, kontrol altına alınmayan hastalığın yol açtığı 10 tehlikeyi açıklıyor.
KALP KRİZİ: Hipertansiyonun en önemli risk faktörlerinden birisi, kalp kasını besleyen koroner damarların daralması ve tıkanması. Bu durumda kalbi besleyecek oksijenden zengin, yeterli kan akımının sağlanamaması sonucu oluşan göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık hissi, nefes darlığı kalp krizinin en sık görülen belirtileri olarak öne çıkıyor.
İNME: Kontrolsüz yüksek kan basıncı, beyin damarlarının hasar görmesi ve daralmasına, çatlamasına sebep olabiliyor. Bunun yanı sıra kan basıncı yüksekliğinin de oluşmasında etken olduğu pıhtının, beyin damarını tıkaması da inmeye yol açabiliyor.
PERİFERAL DAMAR HASTALIKLARI: Bacak damarlarında, damar sertliğinin oluşması sonucu kan akımı etkilenirse, ayaklarda ve bacaklarda ağrı, kramp, uyuşma oluşabiliyor.