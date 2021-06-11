AORT ANEVRİZMASI: Kan basıncının yüksek olması, zamanla damar duvarında zayıflama olması sonucunda, damarın bir kesiminde genişleme ve anevrizma olarak tanımlanan balonlaşmaya sebep olabilir.

DİYABETLE İLİŞKİSİ: Şeker hastalarında hipertansiyon iki kat daha fazla görülüyor. Hastalıklara yakalanma oranı artıyor. Ölüm olasılığı da yükseliyor.