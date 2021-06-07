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    Karaciğere elma suyu | Elma suyunun faydaları nelerdir? (Sağlık haberleri)

    Güçlü antioksidan etkisiyle elma suyu, kalp sağlığını korur. Astım şikayetlerini azaltır. Karaciğeri temizler. Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı destekleyen elma suyu, le savaşır. Kabızlığı engeller. Gözleri besler.

    Karaciğere elma suyu

    Güçlü antioksidan etkisiyle elma suyu, kalp sağlığını korur. Astım şikayetlerini azaltır. Karaciğeri temizler. Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı destekleyen elma suyu, kanserle savaşır. Kabızlığı engeller. Gözleri besler.

    KEMİKLERE KURU ÜZÜM
    Ağızları     tatlandıran kuru üzüm, kanı temizler. Erken yaşlanmayı engeller. Karaciğer ve böbreklerin çalışmasını düzenler. Saç dökülmesini önler. Kötü kolesterolü düşürür. Kemikleri de güçlendirir.

    KANSERE NOHUT YETER
    Vitamin     deposu kuru baklagillerden nohut, TİP-2 diyabetle mücadele eder. Kemikleri güçlendirir. Tansiyonu dengeler. Kalp ve damar sağlığını korur. Kansere karşı korur.

        KANSIZLIĞA KARŞI BULGUR
        Folik         asit zengini bulgur, kolesterolü dengeler. Sindirimi rahatlatır. Kabızlığı engeller. Kolon kanseri riskini azaltır. Kalp ve damar sağlığını korur. Kansızlıkla savaşır.

        AKLIMI SEVEYİM
        Alzheimer        , günümüzde hızla yayılıyor. Stres ve yanlış beslenme alışkanlıkları genç yaşlarda unutkanlığa ne- den oluyor. Bu hastalıktan korunmanın ve beyni güçlü tutmanın yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. Öncelikle D ve B12 vitamini unutkanlığa engel oluyor. Bunların yanı sıra unutkanlığa iyi gelen besinler şöyle sıralanıyor: Fındık, ceviz, yaban mersini, bitter çikolata, domates, ıspanak, tarçın, nar...

        AZI KARAR ÇOĞU ZARAR
        Dünyanın         en popüler içeceklerinden biri olan kahve, sohbetleri tatlandırılıyor. Ölçülü tüketildiğinde sağlığa çok sayıda katkı sağlıyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, kahvenin enerji verdiğini ve yorgunluğu önlediğini söylüyor. "Kahve, zihni açar. Konsantrasyonu artırır. Günde 3 fincan kahve tüketmenin Alzheimer riskini yüzde 60 oranında azaltır" diyor. Ancak fazla kahve tüketiminin de faydadan çok zarar verdiğinin altını çiziyor. Şöyle devam ediyor: Kahve fazla tüketildiğinde hipertansiyon, kemik kayb ı ve uyku problemlerine yol açabilir.

            ÇOK GÜZEL YAĞ!
            Her kadın; canlı, parlak ve güçlü saçların hayalini kuruyor. Bunun yolu kozmetik ürünlerinden değil bitkisel yağlardan geçiyor. Saçları güçlendiren ve besleyen yağlar, şöyle sıralanıyor:

            Jojoba yağı: Saç derisini yumuşatır. Saç tellerini güçlendirerek kırılmayı engeller. Saçları uzatır.
            Lavanta yağı: Saçların uzamasını kolaylaştırır. Dökülmeyi ve kırık oluşumunu durdurur. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır.
            Badem yağı: Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. Dökülmeyi durdurur.
            Hindistancevizi yağı: Hasarlı saçları onarır. Saç kırıklarını engeller. Saçların güçlü uzamasını sağlar.
            Fındık yağı: Kepek oluşumunu önler. Saçları besler. Cilt bakımında da kullanılır.
            Biberiye yağı: Kırıkları önler. Saç köklerini güçlendirir. Saça hacim kazandırarak, saç derisini besler.



            HASTALIKLARIN ÇARESİ MUTFAKTA GİZLİ
            Yemeklere             lezzet katan baharatlar, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Kronik hastalıklara savaş açan çeşit çeşit baharatlar, bağışıklığı güçlendiriyor. Baharatların faydaları şöyle sıralanıyor:

            ADAÇAYI: Beyin hücrelerini destekler. Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'dan korur.
            ZERDEÇAL: Beyin sağlığını korur. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını giderir. Kalbi güçlendirir.
            NANE: Hazımsızlığı ve gazı önler. Stresi giderir. Öksürüğe karşı ilaç etkisi gösterir.
            ZENCEFiL: Antioksidan deposudur. Romatizma ağrılarını dindirir.
            KEKiK: Böbrek ve bağırsaklardaki mikropları öldürür. Kan şekerini düşürür.
            BiBERİYE: Kalp sağlığını korur. Baş ağrısını dindirir.
            TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Soğuk algınlığını tedavi eder. Mideyi korur.
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            Haberler Sağlık Karaciğere elma suyu | Elma suyunun faydaları nelerdir? (Sağlık haberleri)