Karaciğere elma suyu | Elma suyunun faydaları nelerdir? (Sağlık haberleri)

Güçlü antioksidan etkisiyle elma suyu, kalp sağlığını korur. Astım şikayetlerini azaltır. Karaciğeri temizler. Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı destekleyen elma suyu, kanserle savaşır. Kabızlığı engeller. Gözleri besler.
KEMİKLERE KURU ÜZÜM
Ağızları tatlandıran kuru üzüm, kanı temizler. Erken yaşlanmayı engeller. Karaciğer ve böbreklerin çalışmasını düzenler. Saç dökülmesini önler. Kötü kolesterolü düşürür. Kemikleri de güçlendirir.
KANSERE NOHUT YETER
Vitamin deposu kuru baklagillerden nohut, TİP-2 diyabetle mücadele eder. Kemikleri güçlendirir. Tansiyonu dengeler. Kalp ve damar sağlığını korur. Kansere karşı korur.