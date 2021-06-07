Karaciğere elma suyu | Elma suyunun faydaları nelerdir? (Sağlık haberleri)

ÇOK GÜZEL YAĞ!

Her kadın; canlı, parlak ve güçlü saçların hayalini kuruyor. Bunun yolu kozmetik ürünlerinden değil bitkisel yağlardan geçiyor. Saçları güçlendiren ve besleyen yağlar, şöyle sıralanıyor:

Jojoba yağı: Saç derisini yumuşatır. Saç tellerini güçlendirerek kırılmayı engeller. Saçları uzatır.

Lavanta yağı: Saçların uzamasını kolaylaştırır. Dökülmeyi ve kırık oluşumunu durdurur. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır.

Badem yağı: Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. Dökülmeyi durdurur.

Hindistancevizi yağı: Hasarlı saçları onarır. Saç kırıklarını engeller. Saçların güçlü uzamasını sağlar.

Fındık yağı: Kepek oluşumunu önler. Saçları besler. Cilt bakımında da kullanılır.

Biberiye yağı: Kırıkları önler. Saç köklerini güçlendirir. Saça hacim kazandırarak, saç derisini besler.