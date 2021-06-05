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    • Sağlık
    • 05.06.2021 23:57
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    • 06.06.2021 00:52
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    Salgından en çok etkilenen ülkelerden olan , 'nın "" sının üretimini onayladı

    Yeni tip (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasındaki 'da, 'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği "" sının üretimine izin verildi. Sputnik V aşısı henüz veya tarafından onaylanmadı. Haberin detayları...

    AA
    Hindistan'dan Sputnik V kararı

    India Today'in haberine göre, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), Hindistan Serum Enstitüsü'ne (SII) "Sputnik V" aşısını üretim yetkisi verdi.

    Haberde üretim sürecinin yaklaşık 6 ayı bulacağı belirtildi.

    Günlük vakaların 100 binin üstünde seyrettiği Hindistan'da alınan bu kararla birçok eyalette yaşanan aşı sıkıntısının aşılması amaçlanıyor.

    AB VEYA ABD ONAYLAMADI

    Hindistan'da üretimi onaylanan "Sputnik V" aşısına 12 Nisan'da acil kullanım yetkisi tanınmış ve 14 Mayıs'ta uygulanmaya başlanmıştı.

    Rus aşısı, 65'ten fazla ülkede kullanım onayı alırken henüz AB veya ABD tarafından onaylanmadı.

        Aşılama kampanyasının 16 Ocak'ta başlatıldığı Hindistan'da şimdiye kadar 227 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

        Toplam vaka sayısının 28 milyon 694 bin 879'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 344 bin 82 kişi öldü.

        EN FAZLA VAKA TESPİT EDİLEN 2. ÜLKE

        Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

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