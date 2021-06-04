Enginar kayısı basurun ilacı! Hemoroidden korunmak için bunları yapın...

Yanlış beslenme ve genetik faktörlerin etkili olduğu hemoroit, tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşürüyor. Genel Cerrah Op. Dr. Cuma Aslan ve Diyetisyen Öznur Bircan Oktay, halk arasında basur olarak bilinen hemoroitle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.
BELİRTİLERİ
Makat kenarında şişlik
Kanama
Tuvalet esnasında ağrı ve zorluk
İleri aşamada oturma zorluğu
Kaşıntı
Yanma
TUZLU YEMEYİN
Acılı ve ekşi besinler
Turşu ve baharatlı besinler
Fast-food yiyecekler
Fazla tuz ve salça tüketimi
Kahve, kola ve çay gibi içecekler hemoroid riskini artırıyor...
BEYAZ EKMEK YASAK
Tokluk süresini uzatan hemoroid riskini artırıyor... lifli besinlerin bağırsak hareketlerini hızlandırdığını söyleyen diyetisyen Öznur Bircan Oktay, "Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, siyez ekmeği, kara buğday ekmeği, yulaf ya da çavdar ekmeği gibi hem sağlıklı hem de lif oranı yüksek besinleri tercih etmek gerekiyor" diyor. Gün boyu yaklaşık 2-3 litre su içilmesi gerektiğini söyleyen Oktay, sebze ve meyvelerin iyileştirici gücüne dikkat çekiyor: Lahana, brokoli, ıspanak, pırasa, enginar, kereviz, taze fasulye, kabak gibi yüksek posalı sebzelerin günde 3-4 porsiyon tüketilmesini tavsiye ediyorum. Meyvelerden erik, incir, kayısı, armut, elma ve üzüm gibi meyveleri taze, kuru ya da kompostosunu tüketmek hemoroide karşı koruma sağlıyor. Özellikle zeytinyağı, ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı yağlar bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Rahatsızlıkları önlüyor.
40 YAŞ ÜZERİ DİKKAT
Op. Dr. Cuma Aslan, hemoroit hastalığında tedavi yöntemlerini şöyle anlattı: Genel olarak 1. ve 2. derecelerde ilaç ve ayaktan tedavi yöntemleri, 3. ve 4. derecelerde ise ameliyatla yapılan tedavi yöntemleri tercih edilmektedir. 40 yaş üstündeki hastalarda kanama mevcut ise kolonoskopi ile tetkik edilerek hastalarda kalın bağırsak kanserinin de araştırılması gerekmektedir.
BELİRTİLERİ
Makat kenarında şişlik
Kanama
Tuvalet esnasında ağrı ve zorluk
İleri aşamada oturma zorluğu
Kaşıntı
Yanma
TUZLU YEMEYİN
Acılı ve ekşi besinler
Turşu ve baharatlı besinler
Fast-food yiyecekler
Fazla tuz ve salça tüketimi
Kahve, kola ve çay gibi içecekler hemoroid riskini artırıyor...
BEYAZ EKMEK YASAK
Tokluk süresini uzatan hemoroid riskini artırıyor... lifli besinlerin bağırsak hareketlerini hızlandırdığını söyleyen diyetisyen Öznur Bircan Oktay, "Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, siyez ekmeği, kara buğday ekmeği, yulaf ya da çavdar ekmeği gibi hem sağlıklı hem de lif oranı yüksek besinleri tercih etmek gerekiyor" diyor. Gün boyu yaklaşık 2-3 litre su içilmesi gerektiğini söyleyen Oktay, sebze ve meyvelerin iyileştirici gücüne dikkat çekiyor: Lahana, brokoli, ıspanak, pırasa, enginar, kereviz, taze fasulye, kabak gibi yüksek posalı sebzelerin günde 3-4 porsiyon tüketilmesini tavsiye ediyorum. Meyvelerden erik, incir, kayısı, armut, elma ve üzüm gibi meyveleri taze, kuru ya da kompostosunu tüketmek hemoroide karşı koruma sağlıyor. Özellikle zeytinyağı, ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı yağlar bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Rahatsızlıkları önlüyor.
40 YAŞ ÜZERİ DİKKAT
Op. Dr. Cuma Aslan, hemoroit hastalığında tedavi yöntemlerini şöyle anlattı: Genel olarak 1. ve 2. derecelerde ilaç ve ayaktan tedavi yöntemleri, 3. ve 4. derecelerde ise ameliyatla yapılan tedavi yöntemleri tercih edilmektedir. 40 yaş üstündeki hastalarda kanama mevcut ise kolonoskopi ile tetkik edilerek hastalarda kalın bağırsak kanserinin de araştırılması gerekmektedir.