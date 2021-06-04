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    Enginar kayısı basurun ilacı! Hemoroidden korunmak için bunları yapın...

    Hemoroidden korunmak için sebze ve yeşillik tüketmek gerekiyor. Uzmanlar, kurtuluşun enginar, pırasa ve kayısı yemekten geçtiğini söylüyor. İşte tüm detaylar...

    Enginar kayısı basurun ilacı
    Yanlış beslenme ve genetik faktörlerin etkili olduğu hemoroit, tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşürüyor. Genel Cerrah Op. Dr. Cuma Aslan ve Diyetisyen , halk arasında basur olarak bilinen hemoroitle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

    BELİRTİLERİ
    Makat kenarında şişlik

    Kanama

    Tuvalet esnasında ağrı ve zorluk

    İleri aşamada oturma zorluğu

    Kaşıntı

    Yanma



    TUZLU YEMEYİN
    Acılı ve ekşi besinler

    Turşu ve baharatlı besinler

    yiyecekler

    Fazla tuz ve salça tüketimi

    Kahve, kola ve çay gibi içecekler hemoroid riskini artırıyor...

    BEYAZ EKMEK YASAK
    Tokluk süresini uzatan hemoroid riskini artırıyor... lifli besinlerin bağırsak hareketlerini hızlandırdığını söyleyen diyetisyen Öznur Bircan Oktay, "Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, siyez ekmeği, kara buğday ekmeği, yulaf ya da çavdar ekmeği gibi hem sağlıklı hem de lif oranı yüksek besinleri tercih etmek gerekiyor" diyor. Gün boyu yaklaşık 2-3 litre su içilmesi gerektiğini söyleyen Oktay, sebze ve meyvelerin iyileştirici gücüne dikkat çekiyor: Lahana, , ıspanak, pırasa, enginar, kereviz, taze fasulye, kabak gibi yüksek posalı sebzelerin günde 3-4 porsiyon tüketilmesini tavsiye ediyorum. Meyvelerden erik, incir, kayısı, armut, elma ve üzüm gibi meyveleri taze, kuru ya da kompostosunu tüketmek hemoroide karşı koruma sağlıyor. Özellikle zeytinyağı, ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı yağlar bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Rahatsızlıkları önlüyor.

    40 YAŞ ÜZERİ DİKKAT
    Op. Dr. Cuma Aslan, hemoroit hastalığında tedavi yöntemlerini şöyle anlattı: Genel olarak 1. ve 2. derecelerde ilaç ve ayaktan tedavi yöntemleri, 3. ve 4. derecelerde ise ameliyatla yapılan tedavi yöntemleri tercih edilmektedir. 40 yaş üstündeki hastalarda kanama mevcut ise kolonoskopi ile tetkik edilerek hastalarda kalın bağırsak kanserinin de araştırılması gerekmektedir.

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    Haberler Sağlık Enginar kayısı basurun ilacı! Hemoroidden korunmak için bunları yapın...