DSÖ LİSTESİNDE

Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisiyle geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta da Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu.

Bakan Varank, Mayda ve İhsan Gürsel hocaların çalışmalarını yerinde görmek amacıyla ocakta Nobel İlaç'ın Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent'teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisi'ni ziyaret etti. Varank, 17 Nisan'da TÜBİTAK Başkanı Mandal ile birlikte Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'ne gelerek ilk doz aşıyı oldu. Varank ve Mandal'a 7 Mayıs'ta da ikinci doz aşı uygulanmıştı.

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.





En yenilikçi aşı adayımızda Faz 1 aşamasını başarıyla tamamladık.



Benim de gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz 2 aşaması için şartları sağlayan gönüllüler arıyoruz.



Aşımızın dünyaya şifa olmasını istiyoruz. 🇹🇷https://t.co/bifkWl0Xbnhttps://t.co/wtDOW7oxYJ pic.twitter.com/xgaEIeUDwe — Mustafa Varank (@varank) May 28, 2021

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının özelliklerinden biri de diğer VLP tipi aşılardan farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteininin de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması şeklinde ifade ediliyor. Bu yönüyle dünyada klinik faza giren bir aşı adayı bulunmuyor.

GÖNÜLLÜ FARKINDALIĞI

Yerli aşının Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarında gönüllülük büyük önem taşıyor. Gönüllü farkındalığının artırılması amacıyla TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin internet sitesinde başvuru sayfası açıldı.

Gönüllü olmak isteyenler, başvurularını www.onkoloji.gov.tr ve covid19.tubitak.gov.tr adreslerinde bulunan "gönüllü formu"nu doldurarak yapabiliyor.