Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim" dedi.

Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim. pic.twitter.com/7Enohe4nH1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021

Fahrettin Koca, "(Kovid-19 aşısı) Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor" ifadelerini kullandı.