Sağlık Bakanlığınca uygun saklama koşullarının sağlanabileceği kriterleri taşıyan Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Kovid-19 aşısı BioNTech'in de yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.
Kovid-19 ile mücadelede "acil kullanım" onayı alan Sinovac ve BioNTech aşıları ile toplumsal bağışıklama sürecini yürüten Sağlık Bakanlığı, aşı teminine paralel olarak daha kısa sürede toplumu aşılayabilmek amacıyla harekete geçti.
Daha önce (-80) derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının (EMA) "BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğunu ve aşı dolaplarında "2-8" derece arasında 5 gün yerine bir ay saklanabileceğini" açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye alındı.