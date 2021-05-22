Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'nde değişikliğe gitti.
12-15 YAŞ ARASINI DA KAPSAYACAK
Favipiravir daha önce 15 yaş ve üzeri Covid-19 hastası çocukların tedavisinde kullanılıyordu. Yapılan değişiklik sonrası favipiravirin kullanımı 12-15 yaş arasındaki çocukları da kapsar hale getirildi.
Buna göre 12-15 yaş arası Covid-19 hastası çocukların tedavisinde onam formu ile favipiravir kullanılabilecek. Bir başka değişiklik ise risk faktörü olan çocuklar bölümünde yapıldı.