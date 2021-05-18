Baş ağrısı hemen herkesin günlük hayatta en çok yakındığı sağlık sıkıntısı olarak biliniyor. Çoğu zaman gelişigüzel ağrı kesici içilmesine neden olan bu ağrının temelinde migren yatabiliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen, özellikle pandeminin neden olduğu stresin migren ataklarını tetiklediğini söylüyor. "Yaşanan sosyal izolasyon, fiziksel hareketsizlik ve farklı beslenme alışkanlıkları migren ataklarının sıklığının artmasına neden oldu" diyor. Bu hastalığa karşı alınacak basit önlemleri açıklıyor.