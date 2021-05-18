Baş ağrısı hemen herkesin günlük hayatta en çok yakındığı sağlık sıkıntısı olarak biliniyor. Çoğu zaman gelişigüzel ağrı kesici içilmesine neden olan bu ağrının temelinde migren yatabiliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen, özellikle pandeminin neden olduğu stresin migren ataklarını tetiklediğini söylüyor. "Yaşanan sosyal izolasyon, fiziksel hareketsizlik ve farklı beslenme alışkanlıkları migren ataklarının sıklığının artmasına neden oldu" diyor. Bu hastalığa karşı alınacak basit önlemleri açıklıyor.
TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL
Kronik migren hastalığının tanısı, hastanın yapacağı baş ağrısı takvimi ile konuluyor. Ayda 15 gün ve daha fazla ağrılı gün sayısı olanların kronik migren hastası olarak adlandırılıyor. Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen "Doktorunuz koruyucu tedavi kararını son aylardaki ağrı sıklığınıza bakarak verecektir. Eğer ağrılarınız ayda 4 günden az ise migren atak tedavisi için size önerilen ve iyi gelen ilaçları alarak süreci yönetebilirsiniz" diyor.
AĞRIYI AZALTAN ÖNERİLER
YETERSİZ ve uzun süreli uyku migreni tetikliyor. Uyku düzeninize dikkat edin.
BİRÇOK migren hastasında ataklar stresle başladığından, stresi yönetmeyi öğrenin.