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    hayatı kabusa çeviriyor | Migren tedavi edilebilir mi?

    Dayanılmaz ağrılara neden olan hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar, düzenli tedavinin önemine dikkat çekiyor. "Stres yapmayın. Kahveyi azaltın" diyor.

    Baş belası migren

    Bağrısı hemen herkesin günlük hayatta en çok yakındığı sağlık sıkıntısı olarak biliniyor. Çoğu zaman gelişigüzel ağrı kesici içilmesine neden olan bu ağrının temelinde migren yatabiliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen, özellikle pandeminin neden olduğu stresin migren ataklarını tetiklediğini söylüyor. "Yaşanan sosyal izolasyon, fiziksel hareketsizlik ve farklı beslenme alışkanlıkları migren ataklarının sıklığının artmasına neden oldu" diyor. Bu hastalığa karşı alınacak basit önlemleri açıklıyor.

    TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL
    Kronik migren hastalığının tanısı, hastanın yapacağı baş ağrısı takvimi ile konuluyor. Ayda 15 gün ve daha fazla ağrılı gün sayısı olanların kronik migren hastası olarak adlandırılıyor. Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen "Doktorunuz koruyucu tedavi kararını son aylardaki ağrı sıklığınıza bakarak verecektir. Eğer ağrılarınız ayda 4 günden az ise migren atak tedavisi için size önerilen ve iyi gelen ilaçları alarak süreci yönetebilirsiniz" diyor.

    AĞRIYI AZALTAN ÖNERİLER
    YETERSİZ ve uzun süreli uyku migreni tetikliyor. Uyku düzeninize dikkat edin.
    BİRÇOK migren hastasında ataklar stresle başladığından, stresi yönetmeyi öğrenin.


        FİZİKSEL aktivite migrene karşı çok büyük önem taşır. Bu nedenle hareketsizlikten kaçının, düzenli yürüyüşler yapın. Evde egzersizi ihmal etmeyin.
        UZUN süre aç kalmaktan kaçının, öğün atlamayın.


        BİLİMSEL çalışmalar; D vitamininin migrenden koruyucu etkisi olduğunu gösterir. Bu nedenle günlük ihtiyacınız kadar D vitamini aldığınızdan emin olun.
        BAŞ ağrısı günlüğü tutarak ataklarınızın sıklığını, onları tetikleyen nedenleri kaydedin. Böylece ağrınızı başlatan nedenleri fark edip onlardan kaçınabilmeniz mümkün olur.
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        Haberler Sağlık Migren hayatı kabusa çeviriyor | Migren tedavi edilebilir mi?