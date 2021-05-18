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    • Sağlık
    • 18.05.2021 11:40
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    • 18.05.2021 11:40
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    aşısından güzel haber: Buzdolabında 1 ay saklanabiliyor

    Son dakika haberine göre 'nin (AB) ilaç düzenleyicisi (EMA), yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen -Pfizer aşısının normal buzdolabı koşullarında 1 aya kadar muhafaza edilebileceğini bildirdi. Açıklamada, aşının depolanması ve taşınmasına sağlanan esnekliğin aşı lojistiğine ve uygulama planlamasına katkıda bulunacağına dikkat çekildi.

    BioNTech aşısından güzel haber

    Avrupa İlaç Ajansı (EMA),BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen "Comirnaty" adlı aşının saklama koşulları hakkındaki tavsiyede değişiklik yapıldığını açıkladı.

    Aşıların saklama koşullarına ilişkin ilave çalışma gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, derin dondurucudan çıkartılan açılmamış aşı şişelerinin 2 ile 8 derecede normal buzdolabı koşullarında 5 gün yerine 31 güne kadar muhafaza edilebileceği belirtildi.

    Açıklamada, aşının depolanması ve taşınmasına sağlanan esnekliğin aşı lojistiğine ve uygulama planlamasına katkıda bulunacağına dikkat çekildi.

        BioNTech-Pfizer aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı.

        AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2.4 milyar dozluk aşı alım sözleşmeleri bulunuyor.

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        Haberler Sağlık BioNTech aşısından güzel haber: Buzdolabında 1 ay saklanabiliyor