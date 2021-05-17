EN TEPEDEKİ İSİM KONUŞTU

Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşının herhangi bir yan etki ya da sağlık sorununa yol açmadığını söylerken, yaş, ırk veya cinsiyet gözetmeksizin aynı etkinlik oranını sağladığını belirtti.

AŞININ 12-15 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR ARASINDA...

Aşı, son dönemde hızlı yayılan mutasyonlara karşı da test edildi. Buna göre Güney Afrika mutasyonu kapsamında 800 kişinin verileri incelediğinde, aşının hastalığı önlemede yüzde 100 etkili olduğu vurgulandı.

Aşının 12-15 yaş aralığındaki çocuklar arasında da yüzde 100 koruyucu etkiye sahip olduğu ifade ediliyor.