Son dakika haberi... Türkiye'de de milyonlarca kişiye uygulanan BiNTech aşısı ile ilgili son dakika bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda ikinci doz BioNTech aşısı olanlar sıralarını beklerken Avrupa İlaç Ajansı BioNTech-Pfizer aşısı hakkında bir duyuruda bulundu. Duyuruya göre, aşıların saklama koşulları hakkında bir dizi değişikliler yapılacak.
31 GÜNE KADAR...
EMA, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen "Comirnaty" adlı aşının saklama koşulları hakkındaki tavsiyede değişiklik yapıldığını açıkladı.
Aşıların saklama koşullarına ilişkin ilave çalışma gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, derin dondurucudan çıkartılan açılmamış aşı şişelerinin 2 ile 8 derecede normal buzdolabı koşullarında 5 gün yerine 31 güne kadar muhafaza edilebileceği belirtildi.