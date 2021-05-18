Kıskançlığın sebebi bu hormon! (Sağlık haberleri)

GIDIK GÖBEKLE BÜYÜR!

Kadınların en çok yakındığı problemlerin başında, gıdı geliyor. Çene altı yağlanması olarak bilinen gıdı, çene hattı keskinliğini bozuyor. Çoğunlukla kilo ile bağlantılı olsa da zayıf kişilerde de görülebiliyor. Sık kilo alıp vermeler de gıdı oluşumunu tetikliyor. Ameliyatsız olarak uygulanan yöntemlerle tedavi ediliyor. Yüz egzersizleri, gıdının neden olduğu mutsuzlukları bitiriyor.