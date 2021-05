Kıskançlığın sebebi bu hormon! (Sağlık haberleri)

Çiftler arasında büyük tartışmalara yol açan kıskançlık, özellikle erkeklerde daha sık görülüyor. Bu duyguyu araştıran İngiliz bilim dergisi Frontiers in Ecology and Evolution ise ilginç bilgiler veriyor. Erkek titi maymunlarının incelendiği deneyde, erkek maymunlara 30 dakika boyunca eşlerinin başka maymunlarla olan görüntüsü izletiliyor. Kıskançlık içereniçermeyen her durumda erkek maymunlarda 'kıskançlık' hormonu adı verilen singulat kortekstenin aktif olduğu belirleniyor.