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    Kıskançlığın sebebi bu hormon! (Sağlık haberleri)

    Çiftler arasında büyük tartışmalara yol açan kıskançlık, özellikle erkeklerde daha sık görülüyor. Bu duyguyu araştıran bilim dergisi ise ilginç bilgiler veriyor. Erkek titi maymunlarının incelendiği deneyde, erkek maymunlara 30 dakika boyunca eşlerinin başka maymunlarla olan görüntüsü izletiliyor. Kıskançlık içereniçermeyen her durumda erkek maymunlarda 'kıskançlık' hormonu adı verilen singulat kortekstenin aktif olduğu belirleniyor.

    Kıskançlığın sebebi bu hormon

    Çiftler arasında büyük tartışmalara yol açan kıskançlık, özellikle erkeklerde daha sık görülüyor. Bu duyguyu araştıran İngiliz bilim dergisi Frontiers in Ecology and Evolution ise ilginç bilgiler veriyor. Erkek titi maymunlarının incelendiği deneyde, erkek maymunlara 30 dakika boyunca eşlerinin başka maymunlarla olan görüntüsü izletiliyor. Kıskançlık içereniçermeyen her durumda erkek maymunlarda 'kıskançlık' hormonu adı verilen singulat kortekstenin aktif olduğu belirleniyor.

    İNMEYİ BİTİRECEK OPERASYON
    Kalp hastalıklarına bağlı gelişen inme dünya üzerinde en çok ölüme yol açan sağlık sorunlarının başında yer aldı. Kanadalı McMaster Üniversitesi'ndeki araştırmada, uzmanlar kalp ritim bozukluğu olan hastaların basit bir yöntemle inmelerden kurtarılacağını açıkladı. Araştırmacılar sol kulakçık uzantısını kaldırmanın, inme tehlikesini üçte birden fazla azalttığını ortaya çıkardı. Araştırmayı yürüten Richard Whitlock geliştirilen yöntemle dünya çapındaki on binlerce insanın tedavi edileceğini vurguladı.

    BİR BARDAK ŞİFA
    Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde maden suyu, harareti alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, günde iki bardak maden suyu içmesini öneriyor. Düzenli tüketildiğinde kemik erimesine karşı koruyan maden suyu kötü kolesterolü düşürüyor. Pankreasın yükünü hafifletiyor. Sindirime yardımcı oluyor. Cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları önlüyor. Böbrek taşı riskini azaltıyor. Kan şekerini dengeliyor. Tatlı isteğini bastırıyor.

        GIDIK GÖBEKLE BÜYÜR!
        Kadınların         en çok yakındığı problemlerin başında, gıdı geliyor. Çene altı yağlanması olarak bilinen gıdı, çene hattı keskinliğini bozuyor. Çoğunlukla kilo ile bağlantılı olsa da zayıf kişilerde de görülebiliyor. Sık kilo alıp vermeler de gıdı oluşumunu tetikliyor. Ameliyatsız olarak uygulanan yöntemlerle tedavi ediliyor. Yüz egzersizleri, gıdının neden olduğu mutsuzlukları bitiriyor.

        ŞEKERE DİKKAT
        Fazla şeker, dert çekiyor. Çocukların da sağlığını tehdit ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Güncan, "Şeker, kan şekerinde dalgalanma yaratarak beyin fonksiyonunu olumsuz etkiler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görülür. Sağlıklı, zeki çocuklar yetiştirmek istiyorsak onları şekerli gıdalardan uzak tutmalıyız" diyor. Çocukların sağlıklı gelişimi için iyi bir kahvaltıya dikkat çeken Dr. Güncan bu öğünde yumurta, peynir, ceviz yenmesini öneriyor.

        ZENCEFİL SECRET!
        Sağlıklı         bir hayatın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Antioksidan etkisiyle zencefil, vücuda ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğini sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklarla savaşıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

        MİDE ve bağırsaklardaki gazı söktürür.
        REGL ağrılarını keser.
        ÖKSÜRÜĞÜ azaltır.
        METABOLİZMAYI hızlandırır. Zayıflatır.
        KAS ağrılarını azaltır.
        AKCIĞERLERI güçlendirir.
        CİNSEL gücü ve isteği artırır.
        KALBi korur.
        KEMİK erimesine karşı korur.
        SİVİLCE ve akne sorununu bitirir.
        Cildi nemli tutar.
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        Haberler Sağlık Kıskançlığın sebebi bu hormon! (Sağlık haberleri)