Kıskançlığın sebebi bu hormon! (Sağlık haberleri)

Çiftler arasında büyük tartışmalara yol açan kıskançlık, özellikle erkeklerde daha sık görülüyor. Bu duyguyu araştıran İngiliz bilim dergisi Frontiers in Ecology and Evolution ise ilginç bilgiler veriyor. Erkek titi maymunlarının incelendiği deneyde, erkek maymunlara 30 dakika boyunca eşlerinin başka maymunlarla olan görüntüsü izletiliyor. Kıskançlık içereniçermeyen her durumda erkek maymunlarda 'kıskançlık' hormonu adı verilen singulat kortekstenin aktif olduğu belirleniyor.
İNMEYİ BİTİRECEK OPERASYON
Kalp hastalıklarına bağlı gelişen inme dünya üzerinde en çok ölüme yol açan sağlık sorunlarının başında yer aldı. Kanadalı McMaster Üniversitesi'ndeki araştırmada, uzmanlar kalp ritim bozukluğu olan hastaların basit bir yöntemle inmelerden kurtarılacağını açıkladı. Araştırmacılar sol kulakçık uzantısını kaldırmanın, inme tehlikesini üçte birden fazla azalttığını ortaya çıkardı. Araştırmayı yürüten Richard Whitlock geliştirilen yöntemle dünya çapındaki on binlerce insanın tedavi edileceğini vurguladı.
BİR BARDAK ŞİFA
Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde maden suyu, harareti alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, günde iki bardak maden suyu içmesini öneriyor. Düzenli tüketildiğinde kemik erimesine karşı koruyan maden suyu kötü kolesterolü düşürüyor. Pankreasın yükünü hafifletiyor. Sindirime yardımcı oluyor. Cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları önlüyor. Böbrek taşı riskini azaltıyor. Kan şekerini dengeliyor. Tatlı isteğini bastırıyor.