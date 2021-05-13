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    hastalığının tedavisi var mı? Günde 30 dakika egzersiz yeterli

    , beyni besleyen damarların ani tıkanması ya da kanaması sonucu oluşan ölüm ya da kalıcı sakatlığa sebep oluyor. Nöroloji Uzmanı Dr. çı, 'de yılda yaklaşık 150 bin kişinin inme geçirdiğini söylüyor. Dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor:

    İnmede çözüm egzersiz

    , beyni besleyen damarların ani tıkanması ya da kanaması sonucu oluşan ölüm ya da kalıcı sakatlığa sebep oluyor. Nöroloji Uzmanı Dr. çı, 'de yılda yaklaşık 150 bin kişinin inme geçirdiğini söylüyor. Dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor:

    4 ALTIN KURALA DİKKAT


    ı tıkandığında beyin dokusunda hasar oluşmaya başlar ve zaman geçtikçe bu hasar genişler, tıkanan damar büyük olduğunda ve süre uzadığında beyin hasarı artar. Bir an önce damarın açılması ve bu beyin dokusunun korunması gerekmektedir. O nedenle inme tedavisi acil bir durumdur. Tansiyon, şeker ve kolesterol değerlerinizi kontrol edin. Tuz ve yağı azaltın, sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Hareketsiz kalmayın, düzenli egzersiz yapın. Sigara ve alkol kullanımından uzak durun.

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    Haberler Sağlık İnme hastalığının tedavisi var mı? Günde 30 dakika egzersiz yeterli