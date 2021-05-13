İnme, beyni besleyen damarların ani tıkanması ya da kanaması sonucu oluşan ölüm ya da kalıcı sakatlığa sebep oluyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Ufuk Sandıkçı, Türkiye'de yılda yaklaşık 150 bin kişinin inme geçirdiğini söylüyor. Dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor:

4 ALTIN KURALA DİKKAT



Beyin damarı tıkandığında beyin dokusunda hasar oluşmaya başlar ve zaman geçtikçe bu hasar genişler, tıkanan damar büyük olduğunda ve süre uzadığında beyin hasarı artar. Bir an önce damarın açılması ve bu beyin dokusunun korunması gerekmektedir. O nedenle inme tedavisi acil bir durumdur. Tansiyon, şeker ve kolesterol değerlerinizi kontrol edin. Tuz ve yağı azaltın, sebze ve meyve ağırlıklı beslenin. Hareketsiz kalmayın, düzenli egzersiz yapın. Sigara ve alkol kullanımından uzak durun.