Op. Dr. Bülent Demir: Pandemide estetiğe talep çok arttı

Estetik yaptırmayı planlayan, ancak ameliyatı sürekli ertelemek zorunda kalanlar, fırsatı pandemide buldu. Evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte estetik operasyonlara yönelik talep de büyüdü. Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Demir, "Operasyon sonrası iyileşme sürecini evinde kimselere görünmeden geçirmek isteyen birçok kişi için pandemi bir fırsat oldu" dedi.



SALGIN SÜRECİNDE KENDİMİZE ODAKLANDIK

Estetiğe yönelik artan talebin başka nedenleri de olduğunu vurgulayan Op. Dr. Bülent Demir, "İnsanlar evlerinde kapalı kaldıkları bu süreçte kendilerine daha fazla dikkat etmeye başladı. Hem sağlıklarına hem de dış görünüşlerine eskisinden fazla özen göstermeye başlayanlar, daha iyi, daha genç, daha sağlıklı olmak için estetik cerrahlarının yolunu tutuyor bugünlerde" diye konuştu.



SOSYAL MEDYANIN BÜYÜK ETKİSİ VAR

Virüs pandemisinin yarattığı olumsuz psikolojiden kurtulmak için estetik uygulamalarına yönelenlerin de olduğunu dile getiren Op. Dr. Bülent Demir, "sosyal medya etkisi"nin de büyük olduğunu söyledi: "Sosyal medyada herkes daha iyi, daha güzel görünme, kısacası beğenilme çabası içinde. Bu amaçla teknolojiden faydalanıyor, filtreler kullanıyorlar. O filtreleri gerçek hayata taşımak isteyenler de çözümü estetik cerrahide buluyor."



ERKEKLERİN DE ESTETİĞE İLGİSİ ARTTI

"Estetik yaptıranlar sadece kadınlar değil" diyen Dr. Demir, erkeklerin de son dönemde estetiğe ilgilerinin arttığına dikkat çekti: "Estetik işlem yaptıran erkeklerin sayısında eskiye oranla olağanüstü bir artış var. Saçı dökülen, göbeğini eritemeyen, burnunun şeklini beğenmeyen hiç beklemeden soluğu doktorların yanında alıyor artık. Tabii bunda da yine sosyal medyanın etkisi olduğunu söyleyebiliriz."