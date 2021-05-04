



Maske takmamasının Anayasal bir hak olduğunu öne sürerek polisle konuşmasını sürdüren Topçu, "Maske takmıyorum, çünkü Anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasa'da maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerekiyor. Olağanüstü hal ilan edilmeden genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum" dedi.