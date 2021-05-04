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    • 05.05.2021 06:29
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    SON DAKİKA: 40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi

    Son dakika haberine göre, (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Kovid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu. Açıklamada, Adalet Bakanı ve Sağlık Bakanı 'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
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    (TBB), 40 yaş üstü avukatlara koronavirüs aşı önceliği getirildiğini açıkladı.

    TBB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs aşılama programında 40 yaş üzeri avukatlar için öncelik getirildiğini belirtti.




    Meslektaşlarına aşı randevusu için başvurmaları tavsiyesinde bulunulan TBB açıklamasında, "Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: 40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil edildi