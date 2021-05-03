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    Erkeklerin kabusu andropoz

    Andropoz, erkeklerde testosteron hormonu seviyesinin azalmasıyla ortaya çıkıyor. Depresyon ve uyku bozukluğuna yol açıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Erkeklerin kabusu andropoz
    Andropoz, 50 yaş sonrası erkeklerde görülüyor. Dr. aya, andropozun belirtilerine ve tedavi yöntemlerine değiniyor. "Bu sürecin en bilinen belirtisi cinsel işlevlerdeki bozulmadır. Testosteron cinsel işlevlerin düzenlenmesine ek olarak kişinin ruh hâlinin dengelenmesinde de etkili bir hormondur." diyor.

    CİNSEL TERAPİ ALINMALI
    Sarıkaya, yapılması gerekenleri sıralıyor: Genel bir ruhsal muayene yapıldıktan sonra uyku bozukluğu, depresyon ya da kaygı bozukluğu tablosu eşlik etmesi halinde psikofarmakolojik ilaç tedavileri düşünülebilir. Ayrıca cinsel terapiler alanında bir uzmandan cinsel danışmanlık alınabilir.

    BU BELİRTİLERE DİKKAT!
    Dr. Dilek Sarıkaya, en yaygın görülen andropoz belirtilerini şöyle sıralıyor: Cinsel isteksizlik, sertleşme problemleri, erken boşalma, ateş basması, kaygı düzeyinde artış veya depresyon, yorgunluk ve sinirlilik hali, motivasyon güçlüğü, unutkanlık, uyku düzenine ilişkin bozukluklar ve uyku gereksiniminde artış, eklemlerde ve kaslarda ağrılar.
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