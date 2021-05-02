Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sinsi düşman:

    Böbrekler, vücutta hayati görev üstleniyor. Atık ürünleri vücuttan uzaklaştıran bu organ sağlıklı bir yaşama katkıda bulunuyor. Nefroloji Uzmanı Dr. , hipertansiyon ve diyabetin yanı sıra aşırı tuz tüketiminin de böbreklere zarar verdiğini hatta ne neden olduğunu söylüyor. Böbrek yetmezliği akut ve kronik olarak ikiye ayrılıyor. Akut haftalar günler sürebilirken 3 aydan uzun süreli duruma kronik böbrek yetmezliği deniliyor.

    Sinsi düşman: Böbrek yetmezliği

    Böbrekler, vücutta hayati görev üstleniyor. Atık ürünleri vücuttan uzaklaştıran bu organ sağlıklı bir yaşama katkıda bulunuyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Rana Omirova, hipertansiyon ve diyabetin yanı sıra aşırı tuz tüketiminin de böbreklere zarar verdiğini hatta böbrek yetmezliğine neden olduğunu söylüyor.

    akut ve kronik olarak ikiye ayrılıyor. Akut haftalar günler sürebilirken 3 aydan uzun süreli duruma kronik böbrek yetmezliği deniliyor.

    SARIMSAĞI DENEYİN
    Kronik böbrek yetmezliklerinin yüzde 60'ı diğer sağlık sorunlarında kaynaklanıyor. Aşırı tuz tüketimine dikkat çeken Dr. , "Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine, , maydanoz, limon ve sarımsak gibi besinler kullanın. Turşu, konserve, salamura yaprak gibi besinleri tüketmeden önce mutlaka yıkayın" diyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aşı olmayana kısıtlama yolda
    Haberler Sağlık Sinsi düşman: Böbrek yetmezliği