Sinsi düşman: Böbrek yetmezliği

Böbrekler, vücutta hayati görev üstleniyor. Atık ürünleri vücuttan uzaklaştıran bu organ sağlıklı bir yaşama katkıda bulunuyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Rana Omirova, hipertansiyon ve diyabetin yanı sıra aşırı tuz tüketiminin de böbreklere zarar verdiğini hatta böbrek yetmezliğine neden olduğunu söylüyor.

Böbrek yetmezliği akut ve kronik olarak ikiye ayrılıyor. Akut haftalar günler sürebilirken 3 aydan uzun süreli duruma kronik böbrek yetmezliği deniliyor.

SARIMSAĞI DENEYİN

Kronik böbrek yetmezliklerinin yüzde 60'ı diğer sağlık sorunlarında kaynaklanıyor. Aşırı tuz tüketimine dikkat çeken Dr. Rana Omirova, "Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine, dereotu, maydanoz, limon ve sarımsak gibi besinler kullanın. Turşu, konserve, salamura yaprak gibi besinleri tüketmeden önce mutlaka yıkayın" diyor.