Kilolara kakao (Sağlık haberleri)

ABD'de yapılan bir araştırmada, karaciğer hastalığı olan obez farelere 8 haftalık bir süre boyunca kakao tozu içeren bir diyet takviyesi verildi. Fareler yüksek yağlı bir diyet uyguluyor olsalar bile, takviyenin DNA hasarını ve karaciğerlerindeki yağ miktarını azalttığı ortaya çıktı. Kakaonun diyetteki yağ ve karbonhidratın sindirimini bir şekilde durduracağı ve böylece kilo alımını engelleyebileceği belirlendi. Çikolata üretiminde en yaygın olarak kullanılan popüler bir gıda maddesi olan kakao tozu, 'fitokimyasallar' açısından zengindir. Fitokimyasallar, kanser, demans, artrit, kalp krizi, felç riskini azaltır.

MUŞMULA TAŞ DÖKER

Böbrekte kum ve taşların dökülmesini sağlar. Rahatlatıcı etki yapar. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur.

DİŞLERE ÇİLEK

Çilek, kanı temizler. Sakinleştiricidir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Romatizmaya iyi gelir.

KOLESTEROLE HAVUÇ

Havuç, mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Kırışıklıkları giderir.