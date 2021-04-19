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    Kilolara kakao (Sağlık haberleri)

    'de yapılan bir araştırmada, karaciğer hastalığı olan obez farelere 8 haftalık bir süre boyunca kakao tozu içeren bir diyet takviyesi verildi. Fareler yüksek yağlı bir diyet uyguluyor olsalar bile, takviyenin DNA hasarını ve karaciğerlerindeki yağ miktarını azalttığı ortaya çıktı. Kakaonun diyetteki yağ ve karbonhidratın sindirimini bir şekilde durduracağı ve böylece kilo alımını engelleyebileceği belirlendi.

    Kilolara kakao

    ABD'de yapılan bir araştırmada, karaciğer hastalığı olan obez farelere 8 haftalık bir süre boyunca kakao tozu içeren bir diyet takviyesi verildi. Fareler yüksek yağlı bir diyet uyguluyor olsalar bile, takviyenin DNA hasarını ve karaciğerlerindeki yağ miktarını azalttığı ortaya çıktı. Kakaonun diyetteki yağ ve karbonhidratın sindirimini bir şekilde durduracağı ve böylece kilo alımını engelleyebileceği belirlendi. üretiminde en yaygın olarak kullanılan popüler bir gıda maddesi olan kakao tozu, 'fitokimyasallar' açısından zengindir. Fitokimyasallar, kanser, , artrit, kalp krizi, felç riskini azaltır.

    MUŞMULA TAŞ DÖKER
    Böbrekte     kum ve taşların dökülmesini sağlar. Rahatlatıcı etki yapar. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve eriyi gidermeye yardımcı olur.

    LERE EK
    Çilek,     kanı temizler. Sakinleştiricidir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kusunu giderir. maya iyi gelir.

    KOLESTEROLE
    Havuç,     mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. kolesterolü düşürür. Kırışıklıkları giderir.

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