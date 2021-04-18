RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor hatta ilaçlarda da kullanılıyor

İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor! Sağlıklı bir cinsel hayat için sağlıklı beslenmek şart fakat bazı yiyecekler bu konuda daha fazla fayda sağlamakta. En çok merak edilen ve araştırılan konuların başında gelen cinsel gücü arttıran afrodizyak etkili besinlerden İbni Sina'nın gözdesi kaktüs meyvesi en dikkat çekenler arasında... İşte cinsel gücü artıran afrodizyak etkili besinler!

18.04.2021 10:07 - Son Güncelleme: 18.04.2021 10:07
İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor

İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor. Dikenli incir, Hint inciri, Frenk yemişi gibi isimlerle de anılan kaktüs meyvesi, Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişen şifa deposu bir bitki. İşte İbn-i Sina'nın en sağlıklı meyve olarak tanımladığı kaktüs meyvesinin saymakla bitmeyen faydaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor

İbn-i Sina'ya göre meyvelerin en faydalısı olarak tanımlanan kaktüs meyvesi, birçok sağlık sorununa kalkan oluyor.
İçeriğinde barındırdığı C vitamini sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağı.

İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor

Kırışıklar ile savaşmada oldukça etkili.Göz altı şişliklerinden kurtulmak isteyenler için başvurulabilecek ilk bitki.

İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor

Afrodizyak etkisi olan meyve, zaman zaman cinsel gücü arttıran ilaç olarak da kullanılıyor.

İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor

Günde 2-3 adet tüketildiğinde bağırsak fonksiyonlarını düzenliyor.Yorgunluğu ve halsizliği ortadan kaldırıyor.