İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor hatta ilaçlarda da kullanılıyor
İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor! Sağlıklı bir cinsel hayat için sağlıklı beslenmek şart fakat bazı yiyecekler bu konuda daha fazla fayda sağlamakta. En çok merak edilen ve araştırılan konuların başında gelen cinsel gücü arttıran afrodizyak etkili besinlerden İbni Sina'nın gözdesi kaktüs meyvesi en dikkat çekenler arasında... İşte cinsel gücü artıran afrodizyak etkili besinler!
İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor. Dikenli incir, Hint inciri, Frenk yemişi gibi isimlerle de anılan kaktüs meyvesi, Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişen şifa deposu bir bitki. İşte İbn-i Sina'nın en sağlıklı meyve olarak tanımladığı kaktüs meyvesinin saymakla bitmeyen faydaları...