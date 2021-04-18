İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor hatta ilaçlarda da kullanılıyor

İbn-i Sina'nın gözdesi, binlerce yıl önce önermişti... Afrodizyak etkisiyle cinsel güce güç katıyor! Sağlıklı bir cinsel hayat için sağlıklı beslenmek şart fakat bazı yiyecekler bu konuda daha fazla fayda sağlamakta. En çok merak edilen ve araştırılan konuların başında gelen cinsel gücü arttıran afrodizyak etkili besinlerden İbni Sina'nın gözdesi kaktüs meyvesi en dikkat çekenler arasında... İşte cinsel gücü artıran afrodizyak etkili besinler!

18.04.2021 10:07 - Son Güncelleme: 18.04.2021 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





