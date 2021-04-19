Meğer çay değil zehir demliyormuşuz! Eğer çay demlerken bunu yaparsanız...

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz. Peki, çay demlerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çay demlemenin ne gibi kuralları vardır? İşte, çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler...

19.04.2021 08:42 - Son Güncelleme: 19.04.2021 08:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





