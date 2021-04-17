Uzmanlardan korkutan uyarı kolesterol kalbi bitiriyor

Covid-19'un ağır hasar bıraktığı organların başında kalp geliyor. Özellikle kalp hastalarının hastalığı ağır geçirdiğini söyleyen Prof. Dr. Timur Timurkaynak, salgın sürecinde kalp hastalığına zemin hazırlayacak risklere karşı da önemli uyarılarda bulunuyor. Timurkaynak, hipertansiyon, diyabet, obezite, sigara, yüksek kolesterol, egzersiz yapmamak, sağlıksız beslenmek ve ailede kalp hastalığı hikayesi olmasını kalbin düşmanı 8 risk faktörü olarak sayabileceklerini belirtiyor: Kalp hastası olmak kader değildir.

DAMAR FAKTÖRÜ

Kalp hastalığı riskini oluşturan faktörlerden uzak durursak kalp hastalığını önleyebiliriz. Damar sağlığı kaderi şekillendiriyor. Eğer kanda yüksek oranda şeker, insulin, tuz, kolesterol, nikotin ve yüksek basınç var ise tüm organlarınız bu zararlı maddelere maruz kalarak hızla bozulur. Damar yapımız bozulduğunda artık hastalık süreci başlamış olur ve ömrümüzden yıllar kaybederiz. Önlemlerle kalbimizi genç tutmak zor değil.