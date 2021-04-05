ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız, üniversitede geliştirilen yerli Covid-19 aşısı adayına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemizde yapılan yerli aşı adayının Faz 2'nin ikinci dozunda değerlendirme noktasındayız. Yaptığımız incelemelerde çok ciddi yan etki olmadı.
Resmi veriler olmamakla birlikte baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı ve zaman zaman ilginçtir dişlerde ağrı, kandaki alerjiyi gösteren hücrelerin ılımlı artışı gibi ilacı kullanmayı kesmeye neden olunmayacak basit yan etkiler gördük.