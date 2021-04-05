

Ülkede iki tür aşı uygulandığını kaydeden Prof. Dr. Yıldız, "Aşılar doğru şartlarda üretildiği sürece iyi bir şey. Çeşitlilik ne kadar çok olursa aşıda başarı sağlanır. Aşı çeşitliliği nedeniyle ayrımlara da gidilebilir.