Erkeklerde meme kanseri! Sol memesinde batma hissetti! Doktora gitti meme kanseri olduğunu öğrendi

10 MİLYON KİŞİ KANSERDEN ÖLDÜ

Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyona yakın insan kanser teşhisi alırken 10 milyon insan hayatını kaybediyor. Bu nedenle 1-7 Nisan arası Dünya Kanser Haftası olarak çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve kanser hastalığına karşı bilinç oluşturulması hedefleniyor. Doç. Dr. Çitgez "Küresel Kanser İnsidansı, Mortalite ve Prevalans verilerine göre 2020 yılında dünya çapında 19,3 milyon yeni kanser vakası ve yaklaşık 10,0 milyon kanser sebebiyle ölüm meydana geldi. Kadın meme kanseri, en sık teşhis edilen kanser türü olarak akciğer kanserini geride bıraktı. Dünya çapında yaklaşık 2,2 milyon yeni meme kanseri vakası tanı alırken, Türkiye'de 2020 yılında yeni tanı konulan meme kanseri vakası 24 bin 175 olarak hesaplanmıştır. 2013'ten 2017'ye kadar ölüm oranı yılda yüzde 1,3 azaldı. Bu azalmanın, meme kanserinde düzenli tarama programları, artan farkındalık ve daha iyi tedaviler bulmanın bir sonucu olduğuna inanılmaktadır. Erkeklerde meme kanseri ise tüm meme kanserlerinin yüzde 1'inden daha azını oluşturur" dedi.