Erkeklerde meme kanseri! Sol memesinde batma hissetti! Doktora gitti meme kanseri olduğunu öğrendi

Bir kız çocuğu sahibi Kadir Çetinkaya (61), 2019 yılında sol memesinde hissettiği batma hissinin ardından yaşadığı Yalova'da doktora başvurdu. Doktorlar İstanbul'da hastaneye gitmesi gerektiğini söyledikten sonra İstanbul'a gelen Çetinkaya'ya burada meme kanseri olduğu ve acilen ameliyat edilmesi gerektiği söylendi.
Hürriyet'teki habere göre; elektrik teknisyeni olarak çalışan Çetinkaya ameliyat olması gerektiğini öğrendikten sonra Doç. Dr. Bülent Çitgez'e ulaştı. Çetinkaya yaşadığı süreci ve meme kanseri hikayesini şöyle anlattı: "Kızım patoloji sonucuma baktı ve kanser olduğumu ben öğrenmeden önce anladı. Çok üzüldüğünü ve doktor aramaya başladığını gördüm. Sağlıklı olursam kızım da üzülmez diye dik durmaya çalıştım. Yüzde 99 kadınlarda olan, erkeklerde yüzde 1'den bile az görülen bir kanser olduğunu söylediler. Çok şaşırdım ilk öğrendiğimde ancak kanser hastaları doktorlarına güvensin."
ERKEN TEŞHİS KURTARDI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Çitgez ise hastasının bilinçli davranarak hemen doktora başvurması sayesinde meme kanserinin erken teşhis edildiğini belirtti. Hastanın ameliyat ile kanserden kurtulduğunu ve kemoterapi görmesine gerek kalmadan sağlığına kavuştuğunu ifade eden Doç. Dr. Çitgez, "Hastamız meme başında bir ağrı, ele gelen bir kitle saptaması üzerine bize başvuruyor. Tahlillerde meme kanserinin başlangıç aşamasında olduğu tespit ediliyor. Hastanın kendini muayenesi ile erken tespiti sayesinde daha başlangıç aşamasında kanser olduğu tespit edildiğinden ek bir tedaviye gerek kalmadan sadece koruyucu ilaçlarla hayatına devam ediyor. Hastanın bilinçli davranması ve hemen doktora başvurması önemli. Bu sayede erken teşhis edildi" dedi.