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    • Sağlık
    • 05.04.2021 15:33
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    • 05.04.2021 15:33
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    talimatı verdi! Darbe imalı bildiride imzası olan oğlu'na MHP'den ihraç talebi

    Son dakika haberine göre (MHP) 126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi geçen Aydın eski milletvekili emekli büyükelçi oğlu'nun, 'nin talimatı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

    Devlet Bahçeli talimatı verdi! İhraç edilecek

    Bildiri yayımlayan emekli büyükelçiler arasında yer alan eski MHP Aydın Milletvekili oğlu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

    Genel Başkan Yardımcısı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 126 Emekli Büyükelçi tarafından yayımlanan bildiride Kumcuoğlu'nun da adının yer aldığı hatırlatıldı.

    Yalçın, Genel Başkan 'nin talimatıyla Eski Aydın Milletvekili olan Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

    126 Emekli diplomatın ortak açıklamasında üzerindeki mutlak egemenliğin kaybedilmesine yol açacağı için 'dan vazgeçilmesi gerektiği ifade edilmişti.

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    Haberler Sağlık Devlet Bahçeli talimatı verdi! Darbe imalı bildiride imzası olan Ertuğrul Kumcuoğlu'na MHP'den ihraç talebi