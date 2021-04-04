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    Sarılıkta pankreas saklı (Sağlık haberleri)

    gmentinin yani bilirubinin kanda artışına bağlı olarak göz, cilt ve mukozaların sarıya boyanması 'sarılık' olarak adlandırılıyor. Prof. Dr. , sarılığın önemli bir hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor.

    Sarılıkta pankreas saklı

    Safra pigmentinin yani bilirubinin kanda artışına bağlı olarak göz, cilt ve mukozaların sarıya boyanması 'sarılık' olarak adlandırılıyor. Prof. Dr. , sarılığın önemli bir hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor.

    "Bilirubinin karaciğere alımı veya atılımının bozulduğu durumlardan, hemoliz yani kan alyuvarlarında parçalanmaya bağlı oluşan hematolojik hastalıklara ya da karaciğer hastalıklarına, ve pankreas kanserlerine kadar birçok hastalık sarılığa yol açabilir. Tüm bu nedenler arasında en çok korkulan durumlar karaciğer, pankreas, ve yollarında gelişen kanserlerdir" diyor.

    EVDE VAR GÜZELLİK
    Herkes ışıltılı ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Ancak sivilce izleri, mutsuz ediyor. uzmanlar ise evde yapılabilecek doğal maskeleri şöyle açıklıyor:

    ALOE VERA:
    yaprağını kesip içinde jeli yaralara uygulayın. 30 dakika bekleyip durulayın. Günde 2-3 kez tekrarlayın.

    LİMON
    Parmak uçlarınızla sivilce izlerinin üzerine taze limon suyu uygulayın. 10 dakika bekletip durulayın.

    HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI:
    yağını cilde sürün. 5-10 dakika boyunca masaj yapın. Bir saatin ardından durulayın.

    ELMA SİRKESİ:
    Hücreleri onarır. Ölü deri hücrelerini temizler. Bunun için sirke ve suyu karıştırın. Yaralara uygulayın. 5 dakika bekletin. Durulayın.

    KUŞBURNU YAĞI:
    Cildi sakinleştirir ve onarır. İçerdiği antioksidanlar ile cildi gençleştirir.

    HAYAT ŞEKERDEN DAHA TATLI
    Ağızları     tatlandıran şeker, zehir saçıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, şekerli besinlerin, gazlı içeceklerin ve hazır meyve sularının şeker hastalığına davetiye çıkarttığını söylüyor. Şeker hastalarının kansere yakalanma riskinin diğer kişilere oranla 3 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. "Son yıllarda karaciğer pankreas kanserleri sık görülüyor. Bunun nedeni şekerli gıdalar" diyor. Sağlıklı bir hayatın sırrını şöyle açıklıyor: "Günde 1-2 porsiyon meyve tüketilmeli. , pilav, patates günlük şeker ihtiyacımızı karşılıyor.

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