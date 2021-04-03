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    leri olabilirsiniz! na dikkat (Sağlık haberleri)

    Pek çok kişide yaygın olarak bulunan , burun kanaması, yüz ağrısı gibi yakınmalar, burun ve sinüs kanserlerinin de bulgularından olabiliyor. Prof. Dr. n, uyuşma, duyu kaybı gibi nörolojik; göz kapağı düşmesi, çift görme ve dişlerde sebebi açıklanamayan ağrı ve sallanma gibi diş bulgularının meydana gelebildiğini söylüyor.

    Sinüzitle karıştırmayın

    Pek çok kişide yaygın olarak bulunan , burun kanaması, yüz ağrısı gibi yakınmalar, burun ve sinüs kanserlerinin de bulgularından olabiliyor. Prof. Dr. n, uyuşma, duyu kaybı gibi nörolojik; göz kapağı düşmesi, çift görme ve dişlerde sebebi açıklanamayan ağrı ve sallanma gibi diş bulgularının meydana gelebildiğini söylüyor: Özellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerde izlenir. Tanı biyopsi ile konur. Tedavisi cerrahi ve radyoterapi kombinasyonundan oluşmaktadır. Kanserli bölgenin iyileşmesi zordur. ileri vakalarda yoğun olarak kullanılır.

    PAPATYA RAHATLA
    Adet öncesi gerginlik sendromu, 25 ile 35 yaş arasındaki kadınlarda kendini gösteriyor. Op. Dr. Gamze Baykan, 5 öneri veriyor:

    Bol su içmek, tuzdan uzak durmak faydalı olur. Papatya, melisa gibi bitki çayları psikolojik hali düzeltebilir. Cilt bakımı, cilt temizleme gözenekleri rahatlatıp akne oluşumunu aza indirir. Çikolata yerine kuru meyve, orman meyvelerinden oluşan tatlılara yönelin. Anksiyete alınganlık halleri için kafeinden uzaklaşmak ve doğada yürüyüş yapmak gerekir.

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    Haberler Sağlık Burun boşluğu kanserleri olabilirsiniz! Burun tıkanıklığına dikkat (Sağlık haberleri)