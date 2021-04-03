Pek çok kişide yaygın olarak bulunan burun tıkanıklığı, burun kanaması, yüz ağrısı gibi yakınmalar, burun ve sinüs kanserlerinin de bulgularından olabiliyor. Prof. Dr. Tolga Kandoğan, uyuşma, duyu kaybı gibi nörolojik; göz kapağı düşmesi, çift görme ve dişlerde sebebi açıklanamayan ağrı ve sallanma gibi diş bulgularının meydana gelebildiğini söylüyor: Özellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerde izlenir. Tanı biyopsi ile konur. Tedavisi cerrahi ve radyoterapi kombinasyonundan oluşmaktadır. Kanserli bölgenin iyileşmesi zordur. Kemoterapi ileri vakalarda yoğun olarak kullanılır.

PAPATYA RAHATLA

Adet öncesi gerginlik sendromu, 25 ile 35 yaş arasındaki kadınlarda kendini gösteriyor. Op. Dr. Gamze Baykan, 5 öneri veriyor:

Bol su içmek, tuzdan uzak durmak faydalı olur. Papatya, melisa gibi bitki çayları psikolojik hali düzeltebilir. Cilt bakımı, cilt temizleme gözenekleri rahatlatıp akne oluşumunu aza indirir. Çikolata yerine kuru meyve, orman meyvelerinden oluşan tatlılara yönelin. Anksiyete alınganlık halleri için kafeinden uzaklaşmak ve doğada yürüyüş yapmak gerekir.